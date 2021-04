Massivament vacunats

Vacunem. Ens vacunem. Amb productes que no creen una immunitat total, però que, en canvi, tenen un benefici inqüestionable per al conjunt de la població, provat i constatat. Només cal mirar quina era la situació de les residències fa un any (esperpèntic, caòtic), com van viure les onades que van tenir després (amb una realitat cruenta i angoixant) i quina és la situació que tenen en aquests moments (amb una incidència baixíssima de PCR positives i, sobretot, amb una simptamatologia molt lleu). Les anomenades vacunes atenuen de manera molt important els efectes de la malaltia, redueix de manera molt dràstica els seus efectes, fan que baixin de manera molt considerable els ingressos hospitalaris i que els vacunats no arribin a les UCI, que és una de les limitacions del nostre sistema sanitari, sí, però sobretot és un senyal que la persona ingressada es troba en una situació d'extrema gravetat. I encara s'hi pot afegir que injectar el vaccí en la població sanitària ha suposat una reducció dràstica del número de baixes laborals que causava el Covid 19 entre el col·lectiu sanitari.

En pocs dies tindrem vacunat el primer col·lectiu per edats, els de més de 80 anys. Els responsables sanitaris asseguren que a mesura que vagin arribant vacunes, del laboratori que sigui, s'aniran posant, sense parar, sense posar límits a la tasca que els professionals de la salut s'han posat en cella i cella. Aquesta setmana passada, el dimecres Sant, Salut va saber que els arribaven més dosis d'AstraZeneca i la resposta immediata va ser que arreu del país es van poder posar vacunes. Hi havia molts professionals que esperaven amb candeletes poder fer una escapada, o poder tenir uns dies de conciliació de la vida familiar, però van canviar de prioritat, van mostrar la seva professionalitat, van despenjar la bata blanca, i amb xeringa i agulla van vacunar tant com van poder. Algun dia, a Manresa, per exemple, es van superar les 1.000 vacunes. Un agraïment, i en van molts en la pandèmica, als nostres sanitaris.

El col·lectiu sanitari confia en aquests vacunes, totes les que hi ha a disposició en aquests moments. I no només en el medicament, sinó que confia en què la societat mantingui el compromís actual de vacunació, per arribar a nivells altíssims, que, per altra banda, és l'única possibilitat real i actual per sortir de la situació de pandèmia. La vacuna no serà la solució última, perquè el covid tot semble indicar que es quedarà circulant. Però massivament vacunats , els responsables de Salut tenen el convenciment que res no serà igual.