Política i humilitat

Els polítics haurien de tenir molt present aquest verset del llibre de l'Eclesiàstic: «Com més important siguis, més humils t'has de fer» (Ecli 3:18). Aquest text elogia la humilitat, un valor que no agrada als polítics. La prova d'això és que portem setmanes sense un acord per investir un president de la Generalitat. I és que en la política (i no només en aquest àmbit) sobren egos i falta humilitat i generositat

Sant Bernat té un sermó on posa una imatge molt gràfica per il·lustrar la importància de la humilitat. Aquest sant abat ens diu que si un home vol travessar una porta més petita que la seva alçada, s'haurà d'ajupir per tal de no donar-se un cop al cap i poder travessar la porta. Encara que la porta sigui només un centímetre més petita que l'alçada de qui vol travessar-la, haurà d'abaixar el cap per poder-la passar. I en política (també a l'Església) desgraciadament ens obstinem a aconseguir alguna cosa sense ajupir-nos, sense saber negociar d'una manera humil. Per això ens bloquegem i no aconseguim allò que ens proposem, per més cops al cap que ens donem.

El setembre de 2019, el papa Francesc adreçà aquestes paraules a la gent reunida a la plaça de Sant Pere: «La carrera als primers llocs fa dany a la comunitat, tant civil com eclesial, perquè tira per terra la fraternitat». I és que, com deia el papa, desgraciadament «busquem el primer lloc per afirmar una pretesa superioritat sobre els altres».

A l'encíclica «Fratelli tutti», el papa Francesc demana als polítics «mantenir els acords subscrits de manera que s'eviti la temptació d'apel·lar al dret de la força més que a la força del dret» (n. 174). Per això el papa diu que «la grandesa política es mostra quan, en moments difícils, s'actua per grans principis i pensant en el bé comú» (n. 178). I encara, el papa demana que «el qui ha de governar està cridat a renúncies que facin possible el trobament» i «cerca la confluència» perquè «sap escoltar el punt de vista de l'altre, facilitant que tothom tingui un espai». I és que «amb renúncies i paciència, un governant pot ajudar a crear aquest bell poliedre on tothom troba un lloc» (n. 190)

La humilitat ens fa servidors dels altres, cosa que haurien de recordar els polítics que han estat escollits perquè arribin a acords amb els adversaris i servir els ciutadans. Així, les relacions dels polítics (entre ells i amb els qui els han votat) serien més cordials i més humanes i la formació d'un nou govern no necessitaria, com està passant ara, mesos de pròrroga o noves eleccions.

I és que l'orgull és l'arrel dels fracassos. Per això els polítics queden ben retratats amb les paraules de Bernard Baily: «Quan la ciència descobreixi el centre de l'univers, molts s'empiparan en adonar-se'n que no ho són ells».

Com diu Habermas, «el que es necessita és un joc d'argumentació, en el qual les raons motivants reemplacin arguments definitius».