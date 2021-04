Ser negatiu està de moda

Q ui ens havia de dir que en aquests temps que corren ser negatiu és un valor a l'alça. Que cotitza. Que té pedigrí. Que et fa sentir bé. Ara mateix, ser positiva o ser negativa, ho condiciona tot. O no?. Quan el test d'antígens és negatiu brindem amb els dits creuats però si la PCR confirma la negativitat fem una festa amb espelmes. I amb distància de seguretat, mascareta, gel, rentada de mans, grup bombolla -de quatre- i el que vulguin. Però festa.

Ser negativa en aquests temps que corren vol dir poder complir el toc de queda a les 10 de la nit (un luxe); poder fer un cafè, dinar en un restaurant i fer la sobretaula fins a les 5 de la tarda (un altre fast); poder anar al teatre (amb tota la pompa); poder sortir dissabte a la tarda i voltar per les botigues obertes (un dispendi); poder anar al partit de la teva filla (una celebració); poder sortir a caminar per l'Agulla (un miracle); poder agafar el cotxe i resseguir, des d'avui, els límits comarcals amb un mapa...

Ser negativa en aquests temps que corren és tenir un salconduit per viure encotillat en les cinquanta mil normes que estrenyen les costures del vestit que fa mesos i mesos que portem a mida de la pandèmia. Ser negativa en aquests temps que corren és poder permetre's el luxe de fer veure que vius en una suposada «nova normalitat» marcada pel bombardeig diari de dades negatives (només faltaria!), vacunes que arriben o no arriben, contractes bilaterals amb Rússia per comprar la Sputnik-V, debats interminables sobre franges d´edat (AstraZeneca sí, AstraZeneca no) i calendaris impossibles perquè et toqui el vaccí (teòricament, segons un whatsapp rebut ahir, abans del 25 de juny)... Ser negativa en aquests temps que corren vol dir que dins del pitjor, el millor.

Ser positiva, en canvi, implica que no pots complir el toc de queda, anar de botigues, fer un cafè, anar al partit, agafar el cotxe o caminar. Que, amb sort, miraràs la pandèmia des de la finestra de casa teva creuant els dits perquè passi ràpid i no vagi a més, millor aïllada i esperant que la teva positivitat no sigui gaire expansiva; sense sort, si ets positiva, la miraràs des de l'hospital o pitjor. Així que, vist el que hi ha, he decidit muntar un grup de negatius i negatives 24/7 -que abans de la pandèmia n'eren uns quants; jo no, era positiva- perquè ara, tant si ens ho mirem del dret com del revés, és el més cool. O ho hauria de ser. Tots hauríem de voler ser negatius per poder complir el toc de queda, el confinament comarcal i les reunions de 4. L'alternativa?