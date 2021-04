Orgull d'Europa

El Consell de la República el podríem definir com una entelèquia virtual, que penja de dues associacions privades sense ànim de lucre, així consta en el registre d'entitats, belgues. Diuen que té prop 100.000 socis que han pagat 10 euros, també n'hi ha que diuen que serveix a algunes empreses per desgravar impostos. La seva activitat actual consisteix a fer front als costos de l'externalització del secessionisme català, Boye dixit. L'última ocurrència ha estat la targeta d'Identitat Digital Republicana, al mòdic preu de 12 euros, que no serveix per fer cap gestió perquè no és reconeguda enlloc.

Doncs bé, aquest món virtual sembla que no ens permet tenir govern al món real. Tenir un govern amb plenes capacitats no té cap importància, no és rellevant, per ells és intranscendent. No tenen cap necessitat que els serveis públics funcionin adequadament, per què? Si en necessiten un, van al camp privat i tot arreglat. Però la majoria dels mortals necessitem que aquests serveis funcionin i en la situació actual que es prenguin decisions racionals.

Des que va començar la pandèmia sempre he defensat que estic convençut que els governants prenen les decisions que creuen més encertades, tot i que a vegades s' equivoquen. Aquestes últimes setmanes estem vivint un descontrol fora de lloc amb el subministrament de vacunes. No es tracta de si n'hi ha més o menys dosis, sinó d'on, com i a qui l'administren. La cosa comença en el fet que si tens entre 60 i 65 anys has de demanar vacunar-te –no et truquen–, sembla que algunes persones han rebut un missatge. Si truques al teu centre de salut no en saben res. Si vols continuar el procés ho has de fer digitalment, i un cop fas el tràmit et donen l'opció a triar entre tres llocs per anar a vacunar-te. Sorpresa, ets de Manresa i el lloc més proper que et surt és Berga. Tu, pobre infeliç, penses a Manresa no n'hi ha. Poc després llegeixes a la premsa que tal personatge de la premsa rosa s'ha vacunat al Palau Firal. Comences a buscar i resulta que no és un cas aïllat, sinó que és generalitzat ser vacunat a llocs que res tenen a veure amb el teu lloc de residència. Quin és el motiu? Per què? Ningú ha estat capaç de donar-me una raó mínimament coherent. Per acabar-ho d'adobar resulta que encara resten quantitat de persones de més de 80 anys sense vacunar. I això passa com si res.

Mentrestant, a l'opinió pública s'ha instal·lat la crítica a l'actuació europea sobre la gestió de les vacunes. Sens dubte millorable, però gràcies a la rigorosa Agència Europea del Medicament es controlen tots els lots de vacunes que es faciliten als ciutadans, evitant les enredades com les que es van produir amb els test PCR, que en aquest cas, podrien tenir greus conseqüències. I ningú valora que mercès a la Comunitat Europea molts ciutadans d'arreu del món podran ser vacunats atès que Europa entrega a l'Organització Mundial de la Salut gairebé una dosi per cada dosi que s'administra a un ciutadà europeu. Orgull d'Europa.