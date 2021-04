La mesquita del carrer Sèquia

Ara que es compleixen dotze anys de funcionament de la mesquita al número 5 del carrer de la Sèquia, que ha passat per situacions conflictives, l'Associació Cultural Islàmica de Manresa ha decidit comprar per un total de 800.000 euros una nau de 1.400 metres quadrats al polígon industrial dels Dolors, al sector de la Pujada Roja, per dur-hi a terme essencialment el culte religiós, un cop adaptades les instal·lacions que pertanyien a l'empresa BCN Import SL, a les noves activitats religioses. El canvi de local vindria justificat pel creixement dels devots musulmans que tenen l'experiència d'omplir el Palau Firal quan han pogut celebrar-hi el Ramadà. Fonts confessionals situen entre 7.500 i 8.000 els creients musulmans a la ciutat, actualment. Així doncs, els guanys en espai i capacitat són evidents: de 200 metres quadrats i tan sols 92 persones oficialment (que ocupen majoritàriament els homes) a 1.400m2 i molts més fidels, amb l'avantatge de tenir una zona àmplia per a les dones, marginades a la pràctica al local de la Séquia, per manca d'espai. En el fons de la qüestió hi ha l'estretor del carrer Séquia sobretot en el primer tram, entre la carretera de Vic i el Passeig de Pere III, que ja havia creat problemes als camions de cal Roqueta. L'empresa va saber trobar-hi una sortida que va coincidir amb l'ampliació del segon tram, proper al Passeig. Els principals responsables de l'oratori del carrer de la Sèquia saben les dificultats que van haver de superar per obtenir el permís definitiu de funcionament per part de l'Ajuntament, que a més dels habituals tràmits burocràtics afectaven sobretot la legalitat dels plans de seguretat i d'emergència. En no trobar una sortida alternativa d'emergència a l'accés principal es va haver de modificar el projecte inicial i limitar el nombre de creients al local de culte, que en cap cas no podia superar les cent persones. Després d'informes contradictoris, els Bombers van dir que el local complia les reglamentacions del Codi Tècnic de l'Edificació, sobre condicionaments urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. Ara bé, la comunitat de veïns assessorada per l'advocada Montse Rosell va incorporar en una acta notarial un informe pericial, en què s'acreditava que en el tram on hi ha la mesquita no es complia la normativa dels Bombers pel que fa a l'amplada del carrer, i J. M. Sánchez, representant de la comunitat de propietaris afectada, va deixar clar que no tenien res en contra dels promotors de la mesquita, però que l'oratori no es podia instal·lar en un carrer tan estret. Malgrat el conjunt d'al·legacions qüestionant la viabilitat d'obertura del centre, l'Ajuntament va tirar pel dret. El company i veí Quico Mestres, traspassat el 18 de maig del 2013, director de l'Àrea de Territori i tècnic d'Urbanisme de l'Ajuntament manresà, em va reconèixer que en aquesta qüestió li havia costat molt cenyir-se a la legalitat, ja que alguns polítics li havien fet anar el cap en roda. Un cop superades pel temps les polèmiques polítiques, potser ara seria el moment que els responsables de la mesquita del carrer de la Sèquia, que continua essent de la seva propietat, es replantegin la seva activitat i donin una nova vida al local més d'acord amb les circumstàncies del lloc on està ubicat.