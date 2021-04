plans energètics

En dues setmanes, la Ponència d'Energies Renovables del Departament de Territori, que és l'organisme de la Generalitat que avalua i dona llum verd o llum vermell inicial als projectes de parcs solars o eòlics, ha rebutjat dues de les principals intervencions que havien demanat permís, una a l'est del Bages i una al pla de la comarca, i la que ICL havia proposat al runam del Cogulló. Les dues primeres decisions han tranquil·litzat col·lectius defensors de l'entorn rural que veien seriosament amenaçats paratges d'interès paisatgístic i agrari; la tercera, que publiquem avui, és un contratemps per a ICL, que havia imaginat una via per donar ús al runam, que ara haurà de ser repensada. En qualsevol cas, el fet que els projectes vagin sent valorats un per un crea dubtes. Suposadament, aquest país ha d'avançar ràpidament cap a la sostenibilitat i, per tant, ha d'instal·lar infraestructures energètiques noves i grans durant els propers anys. El més assenyat seria planificar on han d'anar ponderant bé els costos i beneficis que comporten, i buscant un impacte equilibrat pensant en l'interès global. I això ho hauria de fer la Generalitat sense esperar gaire.