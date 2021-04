Llibres, ètnies i fetitxes

La vida es desborda, fèrtil, al mercat d'Azové, al sud del Benín, Àfrica. El professor Cosme Segla Assou ens obre pas entre la multitud bulliciosa. Dones que caminen ben dretes, portant grans cistells al cap i els nadons penjats a l'esquena; nens que voletegen en grup, alegres, i homes amb vistosos vestits s'entrecreuen amb paneres plenes de llegums, arrels, fruites tropicals, peix fregit, teles precioses i fetitxes.

«Tu em portes un llibre i jo t'ensenyo el meu país», recull l'esperit del projecte del professor. Així que, de tornada a casa seva, l'obsequiarem amb una maleta farcida de llibres, que engrossiran una incipient biblioteca pública en castellà, disposada en una habitació pròpia, cuidada amb cura. Les gallines, a fora, picotegen el terra, alienes a la feliç escena.

Assou vol crear un centre sociocultural, que serveixi de punt de trobada d'estudiants d'espanyol, en un país on conviuen més de 50 llengües autòctones, com el fon -majoritari-, i el francès, oficial.

Fill d'humils agricultors, el professor es va enamorar de la llengua castellana escoltant ritmes llatins i veient culebrons veneçolans a la televisió, fins a llicenciar-se en Filologia Hispànica a la Universitat d'Abomey. Ara intercanvia novel·les i diccionaris per visites guiades a Ganvié, la Venècia africana al llac Nokué, o Porto-Novo, la capital, fusió de la cultura ioruba amb l'herència portuguesa i les colònies angleses i franceses. O la ciutat portuària de Cotonou, el centre neuràlgic del país, que acull el gran mercat de Danktopa. Els 41 turons sagrats, palaus reials, el vergonyant camí dels esclaus, la vida nòmada dels fulanis, o els holis-antics antropòfags, reconeguts per les seves escarificacions facials- ens esperen. Ballarem una dansa espontània amb les dones al seu camí per anar a rentar al riu, i ells ens convidaran als yovo (els blancs) a un ritual de purificació.

En temps de Covid reconforta compartir projectes com el d'Assouseglasco1@yahoo.fr a l'Àfrica negra, que emanen des de la pura vitalitat.