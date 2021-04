Perfilant prim

Arriba una edat en què ja no et planteges certes coses: si el perfil bo és el de la dreta o el de l'esquerra, si millor de dalt a baix o potser millor només de mig cos; qüestions d'aquestes que ja estaven superades i van els de la CUP i et conviden a desperfilar-ho tot. M'he perdut, he de confessar que més d'una vegada he combregat amb les seves polítiques, sobretot a escala municipal, i no m'ha fet res donar-hi suport públic; però això que un partit digui a un altre que ha de fer president el cap de llista d'un partit amb el qual estan perfilant un govern, mitjançant un pacte que no poden tocar, i que a més els que marquen el perfil no estan convençuts de formar part d'aquest executiu encara que, això sí, ha de quedar perfilat com a ells els agrada, afinant-lo i arrodonint-lo a la seva imatge i semblança... em dec fer gran però costa de mastegar i d'empassar.

Em sembla que aquesta vegada a algú li han patinat les neurones polítiques, venim d'unes eleccions en què s'ha assolit una majoria independentista amb perfils de dretes, centre i esquerra, però independentista, que és el que no s'entén d'això? No es tracta d'un projecte de perfils sinó de perfilar una sobirania que després ja perfilarà els objectius a assolir com a país, però per arribar aquí s'ha de comptar amb la pluralitat de relleus que formen l'actual silueta independentista, i si no s'avança d'aquesta manera, cap a un objectiu polític concret aprofitant tots els perfils, no perfilarem res.

En Joan Tardà va obrir el meló diferenciant entre els perfils de senyors i masovers, la polèmica ha estat tan poc perfilada que a hores d'ara ja no tenim clar qui és qui, ni qui ho és i per què; potser hem de començar a acceptar que la independència no la farem sense els uns ni els altres, ens calen totes les peces del trencaclosques. Em passa pel cap una pregunta important, és per a uns amics: què hem de fer amb els perfils independentistes que no els encaixen?, els adoctrinem en el perfil impositiu d'uns quants parlamentaris, tancant-los per reeducar-los?, els exiliem?; ho dic perquè em sembla que això ja ho ha inventat l'Estat espanyol i ho ha aplicat amb aquestes persones que no tenien gaire perfilada la DUI, però que aquí i a la Xina comunista, per molt que els emprenyi a Espanya, es diuen presos polítics.

El més fotut és que mentre aquí ens fotem els perfils pel cap, els que des d'allà perfilen la «sagrada unidad nacional» ens han deixat clar, a l'hora de donar-nos pel sac, que no tenen cap problema a arrodonir relleus de dretes o esquerres per deixar-nos ben perfilats com a província. El que deia, que deu ser que em faig gran, però em sembla que, volent perfilar tan prim, estem oblidant i complicant el que abans en dèiem «fer país».