Seat empeny

Els sindicats i la direcció de Seat estan tancant els serrells d'un acord perquè la factoria de Martorell pugui treballar més intensament a partir de l'estiu. El pla preveu que la producció es pugui mantenir durant el mes d'agost i es treballin més caps de setmana, amb l'objectiu de recuperar part de l'activitat productiva que s'ha perdut durant el conjunt de l'any per la falta de xips, motivada per la pandèmia. En definitiva, empresa i sindicats es conjuren per tornar als números negres aquest exercici, en una demostració que la principal empresa del país continua sent motor d'un dels sectors estratègics de l'economia catalana i també del conjunt de l'Estat. Que Seat es vegi en condicions de tornar a treballar a tota màquina és un bon símptoma que potser, com afirmen diverses institucions internacionals i també les administracions de l'estat, el segon semestre d'enguany l'economia pugui començar a carburar per compensar el desastre econòmic que haurà deixat la covid. Qualsevol brot verd (ara sí) és necessari per contagiar el que més cal: optimisme.