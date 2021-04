una gran obra

El col·lector de salmorres que travessa al Bages i porta fins al mar els residus salins generats per l'activitat minera és un exemple perfecte de les infraestructures invisibles que un país necessita i que han de funcionar perfectament. Construït fa trenta anys, actualment està obsolet i els seus constants trencaments han estat durant anys causa de danys ecològics al llarg del seu recorregut. El projecte per renovar-lo ve de lluny. Hores d'ara ja no és només una renovació, sinó que és una de les potes fonamentals en què s'asseu la voluntat d'ICL de convertir la mineria del Bages en una activitat sostenible des del punt de vista mediambiental. Es tracta d'una obra complexa, més que un simple col·lector, que té un cost de 110 milions d'euros dels quals ICL, en tant que usuari principal, en pagarà 98. Ahir es va produir un acte de signatura que marca un punt de partida. El camí és llarg i hauria de ser recorregut amb la màxima diligència. Acabar-lo el 2025 ja és una espera molt llarga. Cal garantir que es compliran els terminis i que no s'allargarà encara més.