Propera estació... Espanya!

P€ plaça Espanya. Sí, i és que cada dia que passa ens queda més a prop el tan esperat per a alguns anunci d'execució del projecte de soterrament de les vies dels FGC a la ciutat, des de Manresa-Alta fins a plaça Espanya, el que suposaria una nova estació a un centenar de metres d'on hi ha l'actual Manresa-Baixador (darrere del Peguera) que desapareixeria. Més enllà de celebrar l'arribada d'una inversió multimilionària a la ciutat, crec que el que cal és posar en dubte seriosament el com es fan les coses des del govern de la ciutat. Jo mano! Jo imposo! Només cal fer una repassada dels darrers temes que han estat notícia a la nostra ciutat i valorar-ne quin ha estat el grau de participació ciutadana que hi ha hagut. La sostracció de la meitat del pati de la residència de la Font, per exemple? –Zero debat. Un projecte que va ser aprovat mentre l'actual alcalde era regidor d'Urbanisme. La implementació d'un nou model de gestió de residus a la ciutat de Manresa? (que ja va molt tard per cert) –El «debat» s'ha limitat a unes sessions informatives sense capacitat decisòria el desembre de 2019 i gener de 2020 (en el marc del PAM). Com que això dels residus és poca cosa... I on han estat aquests darrers anys els pressupostos participatius? On han estat aquest últim any els tan necessaris i esperats per les entitats Consells de Districte? I el nou Pla de Mobilitat Urbana de Manresa caducat d'aviat farà un parell d'anys, on és?

I ara, davant una inversió de magnitud tan important i estratègica com és la que proposa FGC a la ciutat, el govern del senyor Aloy es limita únicament a informar de l'existència d'un projecte de soterrament de l'estació de Manresa-Baixador sense cap tipus de debat ciutadà, i sense explicar per què es descarten altres projectes que a priori podrien semblar força més interessants i transformadors per a la ciutat. Es farà això o res! Això és participació ciutadana? És així com els màxims representants del consistori pretenen que el teixit social manresà avali la seva acció de govern?

Una pena, perquè Manresa necessita més, molt més que polítics que s'estimen més governar a cop de titular i generar rebombori a les xarxes socials abans que treballar per aconseguir veritables projectes que generin transformació i riquesa a la ciutat.

Per si això no fos prou, al país, els que se suposa han de liderar el govern amb el seu 132è president de la Generalitat de Catalunya al capdavant, pretenen que tots plegats fem com si aquesta darrera dècada a Catalunya no hagués passat res. Que oblidem l'Estatut fallit del 2006, que oblidem la massiva participació ciutadana 11 de setembre rere 11 de setembre, que oblidem l'1 d'octubre i el mandat que en va sortir, que oblidem els presos, els exiliats i la repressió que encara continua€ i que, com ara farà Manresa, tots continuem mirant cap a «Espanya».

No callarem! No avalarem aquesta forma de fer política que alguns ens volen fer creure que serà bona per a Manresa i per al país.