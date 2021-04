Ramadà amb gust de vacunes

Ahir, es van iniciar les celebracions del mes del Ramadà a tot el món musulmà, unes celebracions caracteritzades ara mateix per la permanència i la continuïtat de la pandèmia del coronavirus en plena expansió i variacions. Amb l'excepció del Marroc i d'altres països del golf, la majoria dels països musulmans estan patint encara els efectes de la covid-19 i la total absència de subministrament de vacunes, per la falta de coordinació i solidaritat del món desenvolupat. Per tant, en lloc de gaudir dels deliciosos pastissos típics i de la diversitat culinària a l'hora de trencar el dejuni, el debat dominant aquest any és el llarg camí que cal per molts països de confessió musulmana per posar fi a aquesta pandèmia, tenint en compte les dificultats de subministrament, de gestió eficaç o de pagament, com és el cas de Jordània que ha estat obligada a retornar dos milions de vacunes de la vacuna Pfizer per falta de liquidesa. En quan als països de la ribera sud del Mediterrani, malgrat el tancament de les fronteres que ha durat des de l'any passat, han sigut incapaços d'avançar en la lluita contra la pandèmia a l'excepció del Marroc. Aquest país ha demostrat gran eficàcia a nivell mundial a l´hora de gestionar i vacunar a la seva població, que ha superat els cinc milions de vacunats. La vacuna d'Astra Zeneca, la vacuna xinesa i, fins i tot, la vacuna russa amb els seus efectes són els temes principals de debat entre la població. Amb l'arribada del Ramadà s'ha afegit la prohibició de les oracions nocturnes i les acusacions, amb un toc d'humor, als islamistes moderats que lideren el govern al Marroc que, en lloc de prohibir les coses il·lícites segons la religió musulmana com ara l'alcohol i altres substàncies, han acabat prohibint les oracions a les mesquites i legalitzant el consum del cànnabis creant tot un precedent al món àrab i musulmà.

A Catalunya, els ciutadans de confessió musulmana que superen les cinc-centes mil persones esperen aquest any un Ramadà excepcional, trist i amb un sabor amarg. Si l'any passat van fer front als primers efectes de la pandèmia mostrant un esperit solidari exemplar, aquest any el panorama és totalment diferent: els efectes sanitaris, socials, laborals i religiosos sobre aquest col·lectiu han sigut molt notables. Moltes persones han perdut els seus éssers estimats, han perdut feina, estan amenaçades de risc d'exclusió social i requereixen un suport de les institucions en igualtat de condicions amb la resta de ciutadans.

A Manresa, les dues comunitats musulmanes de la ciutat, en plena col·laboració amb les autoritats locals, institucions i entitats de la ciutat, van ser l'any passat les comunitats pioneres en promoure un moviment solidari. Això va convertir Manresa en la ciutat catalana més solidària en plena pandèmia i va donar lloc a altres iniciatives solidàries a nivell de tot Catalunya. No només van respondre a les necessitats bàsiques de desenes de persones necessitades sinó que van contribuir amb una quantitat molt important de material sanitari als hospitals de la ciutat, que van superar els deu mil euros. Amb l'entrada del Ramadà 2021 els musulmans manresans rebran aquest mes sagrat amb incertesa, i amb limitacions per celebrar les seves oracions als llocs de culte, o de celebrar les seves trobades anuals amb la societat civil, política i religiosa de la ciutat, tot i la voluntat de continuar consolidant una Manresa solidària, cívica i respectuosa amb els grans valors que inspiren l'agenda de Manresa 2022.