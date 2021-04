El risc de prendre's un ibuprofèn o vacunar-se

Acausa d'un lleuger mal de cap després d'un dia esgotador se'm va acudir prendre un ibuprofèn. Res de covid, no us alarmeu, sinó que va ser després d'un no parar des de primeríssima hora fins ben entrada la mitjanit. L'ibuprofèn deu ser un dels medicaments més receptats i més consumits, d'aquells que n'hi ha a gairebé totes les cases. Fins i tot conec gent que sempre en porta al damunt per si de cas. Com que la tempesta casolana ja s'havia calmat vaig anar a buscar la píndola, el got d'aigua i mentre me'l prenia em va picar la curiositat i no sabia què fer després de tant tragí, vaig llegir-me el prospecte del medicament en qüestió. Res, per passar l'estona. El que vaig llegir encara em va fer venir més mal de cap. Al capítol 4 de la fulla parla de possibles efectes adversos, i descriu que pot causar trastorns gastrointestinals; de pell i del teixit subcutani; del sistema immunològic; problemes cardiovasculars com un «moderat augment del risc de patir un atac cardíac» o el que és el mateix, un infart; trastorns del sistema nerviós central; psiquiàtrics; de l'oïda; renals i urinaris; lesions hepàtiques i altres trastorns generals. Enteneu ara per què em va venir més mal de cap que no pas el que tenia?. Vaig optar per anar-me'n a estirar i dormir unes hores amb l'esperança que tot quedés en res, però amb el dubte si mai més em prendré un ibuprofèn. Dedueixo que els prospectes d'altres medicaments com el paracetamol no deuen ser massa més tranquil·litzadors. En general, i ara faig un parèntesi, els prospectes dels medicaments són, juntament amb les sentències judicials, les ordres del dia de l'Ajuntament de Manresa i els textos legals en general, d'allò més inintel·ligibles. S'entén ben poca cosa, i aquí rau la facilitat amb que ens prenem certs fàrmacs com si fossin gominoles. Tanco parèntesi. Tot això va a tomb de la polèmica amb la vacuna AstraZeneca i ara, també, amb la de Janssen. Quan em toqui vacunar-me, que molt em temo que a aquest ritme no serà pas aviat, ja em trobaré quina em toca. No podré triar, però per si de cas no em llegiré cap prospecte, si és que en porten. No m'arribo a imaginar (o sí) quins interessos geopolítics hi ha darrera les vacunes, i em puc fer una idea dels interessos econòmics que hi ha en joc. D'aquí plora la criatura i que un vaccí tingui més mala fama que no pas un altre. Del que no tinc cap mena de dubte és que faria el mateix que quan em prenc un ibuprofèn. Esperar en que marxi el mal de cap o el d'esquena, anar a dormir una estona i confiar en un endemà millor. D'això es tracta, no?