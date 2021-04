La Gioconda al menjador

Si t'agrada La Gioconda i et deleixes per interrogar el misteri del seu somriure, és una bona idea que vagis a París (quan ens deixin), baixis al subsol del Museu del Louvre (quan reobri), entris a la botiga i compris alguna de les reproduccions impreses, ja que se n'ofereixen de gran qualitat i notable exactitud; te l'endús a casa, la penges al menjador i la saludes cada dia. (També la pots comprar online, però no passejaràs per la vora del Sena). Una altra opció és pujar les escales fins la sala on s'exposa l'original, obrir-te pas en un mar de turistes japonesos i americans que no paren de fer-se selfies, i assolir la barana que t'impedirà apropar-te a menys de deu metres de l'enorme vidre blindat que protegeix els 77 centímetres de pintura a l'oli.

La Gioconda no té preu perquè no és a la venda, però si algú aconseguís robar-la en podria obtenir milions d'euros al mercat negre dels col·leccionistes secrets. Deia Antonio Machado que només el neci confon valor i preu, i Karl Marx va teoritzar sobre la diferència entre el valor d'ús i el valor de canvi, reflexions d'allò més pertinents en aquest cas. Si és així amb un quadre que es gaudeix prou bé a través d'una reproducció, ¿què podem pensar d'invertir una milionada per certificar que ets el veritable titular d'una obra digital que, pel fet mateix de ser -ho, es pot reproduir infinitament sense la més mínima alteració, amb una exactitud impossible d'aconseguir si es parteix d'un original físic? Doncs és el que està passant amb els NFT, acrònim de Non Fungible Token, que ve a ser el certificat digital de propietat d'un objecte que no és un objecte. Per l'NFT d'una imatge artística, registrat pel sistema blockchain, s'han pagat 58 milions. El pagador esdevé titular d'una mena de fitxa que l'identifica com el darrer comprador d'una colla de bytes que qualsevol es pot descarregar gratis d'internet.

Un absurd? Una bogeria? Potser sí, però els qui compren NFTs esperen que es revaloritzin com els bitcoins. Pura especulació, és a dir, pura aposta de casino. Ja s'ho faran.