No ens ho mereixem

Ja fa uns quants dies que ha acabat la Setmana Santa però aquí Catalunya alguns polítics han decidit prolongar-la amb la seva particular escenificació de la Passió. Al càsting s'hi han presentat forces candidats per interpretar algun dels personatges bíblics: Ponç Pilat, Judes, Salomé, Caifàs, Verònica, Barrabàs, fariseus....També s'han presentat molts aspirants a profeta per anunciar la terra promesa. Fins i tot, hi ha qui s'ha ofert a disfressar-se de gall per cantar després de negar-se tres vegades la promesa de secessió. A l'iniciar-se la representació ja s'entreveu que aquest drama no tindrà un final feliç. El Sanedrí català és un guirigall. Uns i altres, amb el seu peculiar estil doctrinal, estan conduint al poble català a un infern tenebrós i immerescut. Una dolorosa penitència.

En un escenari de crisi econòmica i social, com l'actual, és absolutament reprovable l'actuació d'aquest elenc polític. Després de mig any amb un Govern en funcions, ara cal afegir-hi dos mesos més (de moment) de provisionalitat. La direcció política ha decidit prorrogar la seva interinitat. Aquests decisió implica que l'executiu en funcions tingui unes atribucions limitades. Subsistir el dia a dia a batzacades de promulgar decrets llei.

Ell Govern en funcions no podrà aprovar els pressupostos d'aquest any 2021. Tampoc podrà aprovar lleis. L'Estatut reglamenta que només podrà promulgar-se decrets llei per a qüestions de necessitat extraordinària i urgent. Des de la inhabilitació del president Quim Torra, s'han promulgat 33 decrets llei. Així, doncs,, ja no ve d'un més.

Els ciutadans/es d'aquest país no ens mereixem aquest deplorable espectacle. Una vegada més, els interessos de partit passen per damunt dels interessos de la col.lectivitat. Els responsables d'aquest viacrucis han d'aparcar les seves ambicions personals i començar a pensar -i treballar- per al benestar de les persones.

Catalunya necessita estabilitat política per poder afrontar aquesta greu crisi. Els ERO continuen augmentant, els desnonaments no s'aturen, les cues als bancs d'aliments s'incrementen, els serveis sanitaris estan col.lapsats..... És urgent un pla de reconstrucció social i econòmica de país. La provisionalitat actual és un feixuc llast.

Durant els discursos en les dues investidures fallides va pronunciar-se reiteradament la paraula «responsabilitat», però ningú l'assumeix. To ts plegats continuen fent mèrits per acabar perdent la seva poca credibilitat.

Mentre persisteixen les absurdes picabaralles, el rellotge electoral continua amenaçant. Si el 26 de maig no s'ha sortit d'aquest atzucac, automàticament es dissoldrà el Parlament i es convocaran noves eleccions. Unes eleccions que seguint el calendari electoral se celebrarien a mitjans del mes de juliol, és a dir en ple estiu. Uns quants mesos més de provisionalitat.

Ara, més que mai, cal que els actors que intervenen en aquest deplorable espectacle introdueixin la paraula «seny» en el text del guió. Els soferts espectadors no ens mereixem aquest dramàtic sainet.