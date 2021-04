catalunya diversa

La Generalitat ha decidit allargar el confinament perimetral de les comarques com a mínim una setmana, per bé que ha estat valorant la possibilitat de passar a un confinament per vegueries o per regions sanitàries. És d'imaginar que dins del Procicat deuen pesar arguments com ara que tant unes com altres unitats territorials són prou grans per permetre un nivell de mobilitat alt, i el que es pretén és restringir-lo, i que crear sensació de vigilància amb un nombre limitat de controls, com fan els Mossos, serà més difícil amb àmbits territorials més grans. Certament, hi ha àmbits de Catalunya on una delimitació per vegueries permetria molt accés a les platges i a les muntanyes, per exemple. Tanmateix, ningú no ha escrit que els àmbits hagin de ser completament homogenis. Els territoris on l'àmbit comarcal és molt limitat per proporcionar serveis als ciutadans són pocs. Ningú no impedeix a la Generalitat permetre la mobilitat dins de la vegueria al Pirineu, però no a la regió de Girona, per exemple. Catalunya no és homogènia. No és bona idea tractar-la com si ho fos.