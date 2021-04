Una història de ficció

Vaig llegir un llibre i em vaig enamorar de l'autor. Em vaig obsessionar amb la història que havia escrit. Hi explicava reflexions que em vaig fer meves i experiències que volia viure. Aquella lectura em va empènyer cap a algun lloc desconegut i em va despertar les ganes d'explorar-lo. Em penso que vaig aprendre a llegir abans que a viure i que les històries explicades pels altres em van ensenyar a desxifrar la complexitat de les relacions humanes. I ara que els meus fills es passen hores amorrats a les pantalles, em pregunto si també busquen el mateix que jo cercava: finestres noves des d'on mirar. De fet, des del balcó de casa veuen cada dia el mateix paisatge –la casa del davant, els cotxes dels veïns, els arbres del carrer– i, si guaiten de portes endins, m'hi troben a mi, i quan em miren no sé exactament què veuen.

Em poso a fer càlculs. En un mes et pots llegir un llibre que narra la història d'una nissaga durant dècades. En el món real has d'invertir una vida per conèixer la trama de decisions i fets que relliguen les generacions familiars. La majoria de vegades el resultat és decebedor. Si no ets un arqueòleg tenaç, acabes recollint un grapat d'anècdotes superficials i la sensació amarga que et perds l'essència, que no sabràs mai del cert perquè els teus avis van triar de viure en aquell poble, ni què va passar de debò amb la tieta que va marxar i de qui mai més s'ha sabut res, ni perquè no es parlen els dos germans. No hi ha històries reals pures. Sempre reomplint els buits amb ficció.

Fa uns dies vaig presentar el llibre Les hores greus. Dietari de Canonges, escrit per l'últim president de la Generalitat, Quim Torra, i de conversar amb l'Àlvar Valls, el guanyador del 21è premi Joaquim Amat-Piniella, per l'obra magna Entre l'infern i la glòria, sobre Jacint Verdaguer. El primer recull reflexions d'un mes i mig de confinament i el segon, mil pàgines de la vida i obra del poeta. L'escriptura ho permet tot. Hi ha límit de paginació, ben cert, però no hi ha fronteres temporals ni pressupost narratiu. Pots viatjar a la lluna, fer la volta al món deu cops, viure en un castell d'or, ser home, dona, animal, gran, petit, savi, ruc, viure a la Grècia clàssica o ser una superheroïna. Fem-nos un favor: comprem llibres per Sant Jordi i tot l'any. Superem el tancament mental i territorial llegint. I si l'obra que hem triat no ens convenç, deixem-la sense rancúnia. Busquem-ne una altra. Segur que ensopeguem amb la més adequada i, aleshores, deixem-nos portar. Quan trobem el que busquem, tot canvia. Per això cerquem tant. I tot és veritat. I tot és mentida.