El preuat dret a la rebequeria

Heu pensat alguna vegada els diners que han arribat a gastar els ajuntaments –uns més que d'altres– enderrocant construccions ja aixecades per construir-hi a sobre una altra construcció que potser al cap d'uns anys un altre Ajuntament decidirà substituir? La setmana passada va començar l'enderroc de la Carpa del Riu. S'ha de reconèixer que, quan sigui història, el passeig del Riu de Manresa serà un veritable passeig sense el tap que suposava la coneguda sala d'oci nocturn. Milers d'euros per construir-la i, ara, milers per enderrocar-la. Als carrers de les Escodines i de Sant Bartomeu es van inaugurar fa poc les obres de millora del paviment. La primera vegada (2006-2007) les va fer una empresa que va executar els treballs malament. L'Ajuntament les va mirar d'arreglar a compte de la garantia de l'empresa (2011) i, finalment, les ha refet del tot. Altre cop milers d'euros llançats, tot i que en la tercera versió es nota que el consistori ha intentat estalviar aprofitant les llambordes i posant al mig una franja de conglomerat asfàltic pensant en els cotxes que hi passen, tot i que precisament el que es procurarà en aquest vial i en els més immediats és reduir-hi el trànsit a la mínima expressió amb fotomultes. Una altra obra de la qual s'ha parlat a Manresa ha estat el soterrament de la línia dels FGC. La intenció és allargar-la fins a la plaça d'Espanya, sota terra, per acostar-la més al centre i guanyar demanda, perquè està comprovat que, com més al centre, més usuaris. A Manresa ja hi havia una línia del tren que arribava, en superfície, passant per l'actual carrer de Carrasco i Formiguera, fins on hi ha el pàrquing Saclosa, al conegut com a baixador de Guimerà. La història de les ciutats és una història d'encerts i desencerts, de fer i desfer i refer i repetir, amb les milionades que això representa. Si comencéssim a calcular, només a Manresa, tots els diners que s'han (mal)gastat amb aquest sistema, potser tots plegats ens ho rumiaríem més abans de fer una inversió. Per aquesta mateixa regla de tres, potser caldria reaccionar abans per evitar que elements patrimonials de gran valor es perdin. La fàbrica Nova, la dels Panyos. Quants anys fa que esperen una oportunitat? Fins i tot passar pel Passeig i veure un dit de pols a la barra del Quiosc del Quimet, tancat des del novembre del 2018, genera incomprensió al ciutadà. Ningú no diu que sigui fàcil gestionar una ciutat. Altrament, encara és l'hora que la sentència milionària de les Saleses que estem pagant entre tots (13 milions per un solar de canyes) hagi generat alguna sanció o dimissió al consistori, i el mateix es pot dir pel que fa a les conseqüències de les obres a la Reforma. A manca de tota la resta, el dret a la rebequeria, ni tocar-lo!