Manresa poliesportiva

És evident que el bàsquet permet que el nom de Manresa soni arreu de la geografia estatal i, algunes vegades, també a Europa. Però l'esport manresà és quelcom més que el bàsquet. Històricament, la capital del Bages ha donat grans esportistes, alguns fins i tot olímpics, i en disciplines ben variades. El ventall d'esports que es practiquen a Manresa és molt gran i el nombre d'entitats que porten el timó és, sortosament, molt destacat. Molts d'aquests clubs ho han passat i ho estant passant força malament a causa de la pandèmia. Els recursos econòmics han minvat, i tot just ara els aficionats poden començar a entrar als recintes esportius (encara no a l'ACB); a més, les competicions han estat escapçades en la seva majoria. Malgrat tot plegat, el balanç d'aquesta temporada, esportivament parlant, serà bo. Pel que fa als esports d'equip, a banda del Baxi, que està lluitant per una plaça al play-off, destaca el CE Manresa i el Manresa FS, classificats per lluitar per la Segona Divisió B de futbol i la Segona Divisió de futbol sala, respectivament, malgrat que, tocant de peus a terra, la fita de l'ascens és molt complicada. L'AE Volei Manresa s'ha mantingut a la Primera estatal masculina. L'Avinent Manresa, un any més, competirà a la Lliga Iberdrola de Divisió d'Honor, la màxima categoria de l'atletisme femení estatal. Precisament, aquest proper dissabte, el club manresà disputarà la primera fase d'aquesta competició a les remodelades pistes del Congost. La gimnàstica amb l'Egiba o el judo amb Esport7 també competeixen al màxim nivell, malgrat que l'art marcial tot just ara comença a viure competicions en tractar-se d'un esport de contacte.