explicar el tren

El govern de l'Ajuntament de Manresa i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, representants per l'alcalde, Marc Aloy, David Aaron López, regidor d'Urbanisme, i Ricard Font, president de la ferroviària, van exposar ahir en dues sessions públiques el projecte de soterrament d'un tram de la línia de FGC a Manresa, una operació que una bona part del món associatiu local va considerar, en publicar aquest diari l'existència del projecte, que no és el que Manresa necessita i que la societat manresana hauria hagut de tenir l'ocasió de dir-ho abans que la proposta prengués cos. Certament, és bo que qualsevol proposta sigui debatuda, però els governs tenen dret a aplicar les seves polítiques i elaborar projectes segons els seus propis criteris. En qualsevol cas, el contrast amb la ciutadania es pot fer posteriorment, abans que l'execució real tiri endavant, i quan encara no s'hagi dit la darrera paraula. Ajuntament i FGC van fer ahir el que corresponia, en doble sessió i de forma completament oberta a la ciutadania, amb els principals responsables donant la cara. La voluntat d'explicar-se és prou evident, i ha de continuar així.