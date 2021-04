Que desaparegui el mal de cap de la covid

E departament de Salut ha iniciat una campanya de conscienciació per fomentar la vacunació contra la covid. Cap problema. Les campanyes de conscienciació de qualsevol cosa no em fan nosa tot i que tampoc no és que hi trobi massa utilitat. No sé que us semblen a vosaltres. Però si les fan deu ser perquè generen l'efecte desitjat. No ho sé. El cas és, però, que en aquesta qüestió concreta i pels motius que sigui no hi ha vacunes per tothom. Arriben en comptagotes. Ara s'anuncia que ho faran no sé quants milers i que la més nova, la Janssen, aterrarà aviat. Tot i així no n'hi ha prou per vacunar amb alegria tothom qui ho vulgui. O sigui, que no n'hi ha per injectar ni tan sols als conscienciats, que crec sincerament que són molts més del que sembla, i ja està en marxa una campanya per atraure els que no ho estan. Llavors? Sí, d'acord, del que es tracta és de convèncer a aquells que no ho veuen clar. Entesos. Fins aquí ho capto. Però la veritat és que no ho posen fàcil per guanyar-se la gent. Per exemple quan els governs anuncien canvis de criteri i era et diuen que no saben si administraran la segona dosi d'AstraZeneca als treballadors essencials a qui ja van injectar la primera o quan canvien el rang d'edat a qui administrar el vaccí perquè s'han trobat que poden generar trombes. Molts, pocs o no ho sabien abans?. O quan anuncien que voldrien endarrerir la segona dosis de Pfizer o Moderna als que ja tenen la primera. En què quedem ?. Si vols generar confiança en un tema tant delicat com el de la salut, els missatges han de ser clars i contundents. L'AstraZeneca és segura ?. Ho és?. Doncs sí. La Janssen també?. Doncs endavant. La Pfizer i la Moderna quan s'han de prendre?. Quan toca i com s'ha fet fins ara?. Doncs som-hi. L'important és tenir el màxim de gent vacunada, sense pors ni dubtes. Els canvis d'opinió, les picabaralles entre governs d'aquí i d'allà per estratègies electorals només generen sensació d'indefensió que campanyes de conscienciació no arreglen. Per cert. Gràcies pels comentaris que vaig rebre sobre l'últim article que vaig escriure -ara fa una setmana- sobre els efectes secundaris de l'ibuprofèn. No els puc esmentar tots, però em va fer especial gràcia els qui em van renyar per prendre'n un per alleugerir un mal de cap i no optar per un paracetamol, que semblaria més indicat. Ho tindré en compte. Com a mínim podré triar entre un ibuprofèn o un paracetamol, que amb la vacuna no et deixen. Ni cal. La que toqui i que desaparegui el mal de cap de la covid. Salut !