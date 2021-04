RESPECTAR SERVEIS SOCIALS

Sos racisme es va afegir ahir a la PAHC en les crítiques al departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa: exigeixen que es permeti als usuaris ser acompanyats quan tenen cita amb els tècnics, i denuncien actituds racistes que qualifiquen de minoritàries però arrelades. Els termes de la crítica són molt durs i desqualifiquen l'actitud de la regidora, Mariona Homs. No s'ha de dubtar que la queixa, que ja fa dies que dura, ha de tenir algun fonament, i és obligatori escoltar-la. Tanmateix, cal posar per davant que el personal de Serveis Socials fa una feina inestimable en un terreny enormement complex que genera una gran exigència personal als tècnics. La feina que es fa a la primera línia de la crisi ajudant milers de persones de tots els orígens és de gran valor, i això no pot ser rebregat per fets aïllats. Totes les parts podrien fer autocrítica. Potser s'està veient racisme on només hi ha discrepància. Més enllà de la revisió de procediments que calgui fer, i de la poca capacitat que hagi tingut la regidora per canalitzar adequadament aquest conflicte, cal evitar les desqualificacions greus i indiscriminades i dialogar. En un moment tan greu, és necessari sumar.