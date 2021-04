mapa de plaques

Les noves condicions d'inversió en energies renovables, que recuperen un entorn favorable que ja va existir i va generar no pocs disgustos quan el govern espanyol va decidir canviar les normes al mig de la partida, estan animant la presentació de projectes de camps solars i eòlics, amb la Catalunya central com un dels territoris preferits. La Generalitat, a través d'una ponència del departament de Territori, ha desestimat alguns projectes, però al Bages encara n'hi ha una dotzena de vius que sumen 300 hectàrees i unes 300.000 plaques solars. La CUP va fer notar ahir que l'acord a què ha arribat amb ERC per a la investidura de Pere Aragonès i la posterior formació de govern inclou una moratòria en l'aprovació d'aquest tipus de projectes. Certament, posar una pausa en les aprovacions és una mesura de prudència, però cal molt més. Cal que les renovables siguin encarades com un repte de país i que la Generalitat aprovi, dialogant amb ajuntaments i propietaris, un mapa viable i racional que situï les noves instal·lacions en terrenys adients. I que sigui en aquestes localitzacions on es desenvolupi la iniciativa privada, si s'escau.