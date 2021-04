Cada dia hauria de ser Sant Jordi

Tothom sap que la festa de Sant Jordi és una de les més característiques de les terres catalanes. La germanor dels llibres i les roses és tota una demostració de cultura i civilitat. És d'aquelles jornades que sempre satisfan malgrat totes les dificultats i totes les pandèmies que hi puguin haver, com el Sant Jordi del 2020, que es va haver de celebrar el 23 de juliol. Però enguany, en la seva data i en un dia de bon temps, la festa ha de lluir en tota la seva esplendor. Sant Jordi sempre ha estat, genèricament, el dia del llibre, però també, molt especialment, del llibre en català. I convé que ho continuï sent perquè l'idioma és l'ànima del país i el senyal més evident que la nació catalana existeix. Ho saben prou bé els que voldrien convertir el català en un patuès domèstic. I, compte, que l'intent de menystenir el català no va ser només un objectiu del franquisme, sinó que segueix ben vigent. Ho veiem, per exemple, en les dificultats que sempre sorgeixen en el moment d'assegurar la immersió lingüística a l'ensenyament, un tema en el qual no podem transigir en absolut. Hem de ser ben conscients que la promoció del català s'ha d'enfocar amb decisió i amb plena consciència de la seva importància.

Per això val la pena destacar que una de les reivindicacions dels estudiants que han ocupat aquests dies els rectorats de la universitat de Barcelona i de Girona és justament la necessitat d'aconseguir una notable ampliació de l'ús del català a les aules, que n'aturi la reducció contínua que s'hi ha constatat darrerament. A Manresa, i en general a la Catalunya Central, no ens adonem gaire de les dificultats que té el català a altres indrets per consolidar-se com a llengua bàsica i fonamental en qualsevol circumstància. No pot ser que el català acabi sent, simplement, una assignatura escolar més. L'objectiu ha de ser que es converteixi en la llengua de comunicació bàsica de tot el país, sense menysprear, evidentment, cap altre idioma. Però aquest objectiu no s'aconsegueix fàcilment, ni només amb l'acció de les administracions públiques. Tothom ha de contribuir a fer del català la llengua habitual de relació amb el seu entorn. El 23 d'abril ens hi fa pensar. En aquest sentit, cada dia hauria de ser Sant Jordi.

En el marc estrictament polític no hi ha novetats substancials. Les converses entre Junts i ERC segueixen, sense que s'hagi arribat encara a tancar els acords que Catalunya necessita. Les trobades s'han accelerat i sembla que avancen, però el consens total es fa esperar. I ja és hora de deixar la discussió i anar per feina. En l'àmbit exterior, una bona notícia –si s'acaba complint– ha estat que el Consell i el Parlament Europeu han arribat a un acord per reduir almenys el 55% de l'emissió de gasos contaminants a l'atmosfera abans d'acabar el 2030. Es tracta del primer acord europeu seriós respecte d'un problema fonamental. El canvi climàtic ja no és un perill remot, sinó una autèntica i real amenaça per a tot el planeta. Un tema dramàtic, cada dia més inquietant, i del qual sentirem a parlar molt els propers anys.