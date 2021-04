La manca de respecte del senyor Roma jaume garcía ruiz. manresa Nova estació dels Ferrocarrils Catalans Iscle Selga JorbA. manresa

No voto Junts per Catalunya ni comparteixo la seva estratègia per la independència, però crec que cal respectar totes les opcions polítiques sempre que tinguin també una actitud de respecte per a les persones i els seus drets. Malauradament, és freqüent l'insult i la desqualificació personal contra els adversaris per part de representants de partits poc o gens democràtics, com ara Vox, Ciutadans, PP, i certs grups esquerranistes. Més trist encara és veure aquest comportament en membres de partits suposadament demòcrates. Un cas proper és el del senyor Joan Roma, exalcalde i exdiputat del PSC i col·laborador habitual d'aquest diari. Resulta penós llegir sovint en els seus articles expressions ofensives carregades de menyspreu en referir-se als líders independentistes empresonats i exiliats. Una petita mostra fou el seu comentari de l'article «Si no guanyo, no jugo» del 17 d'abril passat, en què, entre altres demagògies, tracta els polítics actualment exiliats de «vividors de Waterloo». És necessari ser crític amb les opcions que no ens semblen correctes o encertades, però també ho és mostrar clarament el nostre rebuig davant aquelles actituds despectives i ofensives. Així ho voldria fer com a subscriptor de Regió7, tot agraint al diari el seu tarannà obert a les diferents opinions. A unes persones que, potser equivocadament, es van arriscar volent aplicar el seu programa electoral que consideraven el més beneficiós per al seu país, que tenia un suport electoral majoritari i que, després de repetides i inútils demandes de negociació, ho van intentar de forma totalment pacífica, tractar-les amb aquest menyspreu és una actitud no solament demagògica, sinó també cínica, mesquina i tòxica per a la democràcia. I més quan estan pagant un alt preu, forçats a viure una situació personal i familiar molt problemàtica que no voldria ni per al senyor Roma.

Les darreres setmanes hi ha hagut una certa polèmica en relació amb el projecte de FGC de construir una nova estació de tren a la plaça de la «República» (permeteu-me la llicència) en substitució del pujador del carrer Primer de Maig. Vull fer-hi algunes consideracions en relació amb certes opinions que trobo molt poc informades. No soc cap especialista en el tema, només aficionat, i em baso en les informacions publicades al Regió7. Així doncs:

-Trobo desencertat que l'Ajuntament tirés pel dret arribant a un preacord amb FGC abans de debatre-ho amb la ciutadania.

-Cal explicar bé el projecte i, llavors, estic convençut que la majoria el trobarà molt positiu per a la ciutat, com jo mateix li trobo.

-Com han dit els responsables dels FGC, es tracta del començament d'una dècada d'inversions al Bages després d'una dècada de fortíssimes inversions al metro de Sabadell i Terrassa. En proporció, el pressupost de 60 milions a invertir a Manresa és ínfim.

-Els FGC disposen d'un pressupost anual força estable per anar millorant la seva xarxa. No es pot fer demagògia dient que aquesta inversió es podria destinar a altres aspectes no ferroviaris que ara mateix convenen més a Manresa: si els FGC no ho inverteixen a Manresa, ho invertiran en un altre lloc.

-El projecte obre la porta a fer noves actuacions: Rodalies del Bages fins a Sallent i a Súria i possible perllongament de la línia soterrada fins a l'estació del Nord. No es pot començar la casa per la teulada, com sembla que alguns pretenen invertint aquestes qüestions.

-Cal tenir molt en compte que és un projecte que mira al futur i, per tant, no serveixen els arguments que diuen que per 200 metres més des de l'estació actual no cal fer aquesta inversió. En realitat són més de 300 metres, els que s'estalviaran els vianants que vinguin del centre i el sud de la ciutat. A més a més, l'entrada a l'estació podria ser al mateix Passeig que puja des de la plaça de Crist Rei, de forma que quedaria a no gaire metres del centre comercial manresà.

-No es pot dir que no farà funció de metro intern a Manresa, quan ara mateix les dades demostren que ja l'està fent. És evident que si es millora la infraestructura, aquesta funció augmentarà.

No tinc prou espai per explicar totes les millores que comportarà la nova estació, com ara la connexió a peu amb el centre des dels barris de la ctra. Santpedor i les Bases de Manresa; la mobilitat amb transport públic, l'ús d'energia sostenible, que utilitzen cada vegada més el FGC; la qualitat de l'aire; la facilitat per accedir al centre comercial manresà, i, en definitiva, contribuir a fer una Manresa més humana i habitable.