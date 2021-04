Tot un canvi

Després d'un any i mig d'obres, l'Ajuntament de Manresa ha donat per acabada definitivament la remodelació de la Via de Sant Ignasi i l'avinguda Bertrand i Serra fins al carrer Sant Joan d'en Coll, una operació que s'ha pogut afrontar gràcies a l'aportació que ha fet La Caixa en concepte de contribucions com a propietària de la Fàbrica Nova. La transformació és radical i no és només estètica, ja que una nova rotonda regula la cruïlla de l'església del Remei i una realiniació del carrer permeten connectar en línia recta amb Sant Joan d'en Coll, esdevingut un eix viari principal. El canvi és radical en un sector que presentava un urbanisme deixat, com tants d'altres de Manresa, i s'afegeix a les millores a la part baixa de la Via de Sant Ignasi i a les que durant els darrers anys s'han fet carrer avall, fins a Sant Marc. Des de l'entrada a la ciutat pel sud fins a la carretera del Pont de Vilomara, la ciutat resulta ara presentable i deixa enrere la lletjor que distingia aquest sector fins no fa gaire. Amb la nova façana del museu, serà encara millor. S'ha fet una bona feina i el resultat és molt visible. La ciutat en surt clarament millorada. Ara esperem solucions per a la Fàbrica Nova.