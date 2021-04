Els empresonats i exiliats de la Bíblia

Aquest és el títol del llibre escrit per Jordi Cervera i Valls, frare caputxí i professor a la Facultat de Teologia de Catalunya.

Editat per les Publicacions de l'Abadia de Montserrat, el llibre de Jordi Cervera, de cent pàgines, repassa els personatges de l'Antic i del Nou Testament empresonats i exiliats.

Com diu l'autor en la introducció d'aquest llibre, «la Bíblia despulla hipocresies, proclama injustícies, desvetlla consciències, assenyala amb el dit l'arbitrarietat dels poderosos». Per això aquest llibre és tan actual, ja que tant ahir com avui són nombrosos els homes i les dones que han patit (i continuen patint) exili i presó, condemnats per lleis injustes. I és que la Bíblia, per mitjà d'aquestes figures emblemàtiques, explica «les històries dels personatges bíblics que sofreixen empresonament i exili» i així, «empatitzant amb les seves vicissituds, il·luminen esperançadament les nostres», com diu fra Jordi Cervera.

El llibre, amb vint-i-quatre capítols, presenta l'empresonament a l'Egipte de Josep, fill de Jacob, l'exili de Moisès, de David, d'Elies i del profeta Amós, exiliat per denunciar el poder corrupte, la presó de Samsó, de Jeremies o de Joan el Baptista. A més hi ha també l'exili de Maria, Josep i el nen, la detenció, tortura, judici i execució de Jesús o la presó de Sant Pere, Sant Pau i Siles, entre d'altres.

Com remarca Jordi Cervera, la reclusió d'aquests homes «no esdevé cap taca negra, sinó el testimoni a ultrança de la seva fidelitat i el seu compromís». I és que «les causes d'empresonament són diverses, però sempre seran arbitràries», com podem veure en la nostra societat.

Com passa avui amb els líders independentistes, els empresonats de la Bíblia «manifesten un desafiament al sistema social, polític i religiós establert». Per això fra Jordi Cervera diu: «Per a qui escriu aquestes pàgines, és la manera de compartir i de com-patir els empresonaments i els exilis dels qui, fins fa poc, eren asseguts en les cadires del nostre parlament, escollits en unes eleccions i representant la diversitat ideològica del nostre poble».

Fra Jordi Cervera, Diplomat en Ciències Empresarials per la universitat de Barcelona i doctor en Sagrada Escriptura, realitzà la seva formació bíblica a la Facultat de Teologia de Catalunya de la qual n'és professor, i on imparteix les assignatures de Pentateuc i Hebreu des de l'any 1998. Especialitzat en estudis sobre la Carta als Hebreus i els seus lligams amb el judaisme, Jordi Cervera és autor de diversos llibres relacionats amb la Sagrada Escriptura, a més de nombrosos articles.

Explicant les històries d'aquests personatges bíblics empresonats i exiliats, fra Jordi Cervera ha volgut mostrar la Bíblia com «un far que il·lumina les peripècies humanes de qualsevol època i de qualsevol poble, sobretot en temps agitats» com els que ara estem vivint, amb els líders independentistes a la presó i a l'exili.