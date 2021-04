Una taca al pàrquing

El cas dels dos treballadors municipals que, pressumptament, emetien targetes amb hores d'aparcament a un preu inferior al real i es quedaven els diners pot ser simplement una accció il·legal com tantes que se'n produeixen cada di a, però també pot ser un símptoma al qual caldria parar atenció. Catalunya ha patit molta corrupció, però ha quedat acotada a l'àmbit de la política i de la contractació pública. A Catalunya no es pot pagar per avançar a la cua del metge o per ser més ben tractat per un policia. El que fa que un país sigui corrupte de debò és això: que els empleats públics es posin diners a la butxaca a canvi de donar avantatges als ciutadans que paguen. Fins ara, a Catalunya, radicalment, no ha estat així. La notícia que es podia aconseguir una de les preuadíssimes cites a l'inoperant, ineficient i desbordat SEPE pagant en un locutori és una petita taca en aquest panorama. Ara, dos empleats municipals venen hores de pàrquing de sotamà. Una altra taca. Pot ser casualitat i no significar res. O poden ser primers símptomes d'una situació nova, fruit de moltes crisis acumulades, tant econòmiques com socials i culturals. Esperem que no sigui així.