Precipitació final

Les dades d'evolució de la pandèmia no mostren un panorama gaire lluminós a la Catalunya Central. El conjunt de Catalunya es troba enmig d'una quarta onada frustrada per raons que els experts no acaben d'entendre. L'ascensió iniciada i interrompuda ha deixat el país en un altiplà horitzontal però molt alt des del qual qualsevol elevació esdevindria una muntanya. I els riscos que això es produeixi s'insinuen cada dia. A Manresa les unitats d'UCI ordinàries estan ocupades gairebé del tot per casos de covid; a Solsona tenen un rebrot preocupant; les aules de l'Anoia tenen més positius que en cap altre moment del curs. Els fets sobre el terreny confirmen el diagnòstic dels experts que defineixen la situació com a calma molt inestable. En aquest context, les especulacions sobre la possibilitat de tornar a reunir grans quantitats de persones en llocs o esdeveniments semblen clarament precipitades. La vacunació crearà una situació completament diferent en només un parell de mesos. Després de tot el que hem passat, precipitar-se i esguerrar-ho en l'esprint final seria molt trist.