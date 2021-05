bars gairebé normals

La decisió de la Generalitat de permetre la reobertura dels bars i els restaurants els vespres a partir de l'extinció de l'estat d'alarma, el dia 9 de març, serà una magnífica notícia per a un sector que ha suat sang com cap altre durant la pandèmia i que necessita amb urgència poder tornar a treballar amb una certa normalitat per recuperar-se. També és una bona notícia per a milers de ciutadans que troben a faltar la possibilitat de sortir a sopar en parella o amb amics i poden permetre's fer-ho. Catalunya s'igualarà, amb aquesta decisió, amb la majoria de comunitats de l'Estat, les quals han anat obrint progressivament la seva hostaleria durant les darreres setmanes. La reobertura normalitzarà les tardes, permetrà utilitzar les terrasses durant tot el dia coincidint amb el bon temps i aportarà una injecció de normalitat molt important a la vida quotidiana. Tanmateix, convé no perdre de vista que la pandèmia està estancada i la vacunació no van tan ràpida com caldria. Un relaxament sobtat pot resultar molt contraproduent. Els restauradors han de ser molt responsables de fer complir les normes als seus clients, i l'Administració els ha d'ajudar.