Estranya cimera climàtica

Aquest Dia de la Terra i la seva cimera m'han decebut, ja que en molts àmbits només es va debatre i parlar de canvi energètic, fonamental certament encara que pretenen que quedi en les mateixes mans de sempre, i tan poc de transformacions profundes en l'àmbit econòmic. Com també declaracions com que «cal protegir el 30% de la terra i els oceans del món perquè en recuperar la naturalesa solucionarem altres problemes, però es queden curts tot i ser un principi», ja que només pretenen destinar el 3% del finançament climàtic. No es pot parlar d'oportunitats verdes com si fossin noves finances. És tan hipòcrita com escoltar el Bolsonaro parlant de la bella Amazònia quan ell mateix promou la seva desforestació; com també escoltar el Govern colombià, entre d'altres, demanar ajuda contra el canvi climàtic, quan permet que morin assassinats líders ambientalistes que lluiten contra l'espoli i destrucció que el mateix govern promou. Massa hipocresia en aquesta cimera. Molts pretenen canvis sense que res canviï i no li donen la importància real que té. I és que el 2020 va ser un dels tres anys més calorosos dels que es té constància, tot i el fenomen de refredament del fenomen meteorològic de «La Niña». La temperatura mitjana global va ser d'aproximadament 1,2 ° C superior als nivells preindustrials (1850-1900). I no, no és un fet puntual: els sis anys transcorreguts des de 2015 són els més tòrrids dels que es tenen dades. La dècada del 2011 al 2020 ha estat la més càlida mai registrada. No actuar, o no prou, davant el canvi climàtic té un cost terrible en molts aspectes. Sí, també en l'econòmic.

En 30 anys, en cas de seguir amb els actuals plans de reducció d'emissions proposats pels països, les temperatures globals podrien augmentar en més de 3 ° C i l'economia mundial es contrauria el 18,1%. És més, els costos econòmics de la inacció davant el canvi climàtic començaran a notar-se realment a partir de final de la dècada del 2030. És igual on miris, sigui el pol nord, el sud, els boscos tropicals o els oceans, n'hi ha prou fer una ullada a les revistes científiques per comprovar que els investigadors de tot el món no donen l'abast a diagnosticar els mals i les seves anàlisis, basats en dades recollides mesos abans, es queden vells fins i tot abans de ser publicats. Però són aquests treballs els que guien, o haurien de guiar, la presa de decisions polítiques que sempre arriben tard. Evidentment, encara pitjor seria si no es prenguessin..., però n'hi ha prou amb això per enfrontar-se al repte?

Tots els indicadors diuen que anem tard. I perquè ja no hi ha temps. Hauríem dotar-nos, al més aviat possible, de la capacitat de ser autosuficients en la producció d'aliments. Hauríem d'assegurar el subministrament d'aigua, en condicions de potabilitat, i la capacitat de depurar les aigües residuals. Hauríem relocalitzar la producció de tot el que sigui relocalitzable. Hauríem obert els nostres abocadors com si fossin les mines actuals, ja que són enormes ferrovelleries per reaprofitar tot el reaprofitable. Reciclar tot el que sigui reciclable i fer una nova enginyeria dels processos industrials per afavorir el reciclatge, sobretot de certs metalls. Tot té la seva cara i la seva creu i l'equilibri, que és la clau, requereix un canvi global que va més enllà de canviar un negoci per un altre: petroli per electricitat, i de protegir uns petits espais de biodiversitat com si fossin, que ho són, tresors, deixant màniga ampla per acabar amb la resta, sense molestar als que volen seguir vivint, i guanyant, com abans que fóssim conscients dels límits planetaris. Hauríem d'abandonar la megalomania d'aquests projectes que avui dia són impossibles i centrar-nos a salvar el més important, les persones i la biodiversitat, que és el fonamental. Cal reestructurar aquesta transició que somiem! No podem viure com abans. Potser si hagués estat fa 20 anys, però avui ja no pot ser. I sempre anem tard!