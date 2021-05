Escric dijous (vull parlar de Manresa 2022, que ja té logo identificador) confiant que avui, diumenge 2 de maig, deuré notar algun efecte de reacció per la vacuna que em devien posar ahir, dissabte 1, al Palau Firal. Escric confiant, perquè a les notícies han dit que dilluns 3 començaran a vacunar els guàrdies civils i els policies essencials que havien quedat despenjats per culpa de l'AstraZeneca sospitosa i la discrepància de criteris entre el departament de Salut i la delegació del Govern espanyol a Catalunya. Com que els vacunen demà, dilluns, i a mi em tocava ahir, dissabte, no hi ha perill que em quedi sense, com algú havia temut. Guaita tu si és simple, però quin embolic per explicar-ho, oi? És com tot el que s'ha dit, denunciat, jutjat i sentenciat a l'entorn d'un problema sanitari, penso que volgudament reconvertit en problema polític. L'embolica que fa fort, tan sovintejat des que els biaixos ideològics han anat radicalitzant-se fins a l'exasperació més ridícula..., o perillosa. Compte amb aquesta, amb la perillosa.

Perquè, mira, aquí, amb això de les vacunes s'han dit barbaritats innecessàries..., i fins a la pròxima. Però a fora, a Madrid comunitat autònoma, Espanya dins d'Espanya, heu vist com estan ara mateix? Un dia, Pedro Sánchez va sentenciar amb aire de perdonavides que el problema de Catalunya no era la independència, sinó la convivència. Què li haurien de dir ara sobre la crispació, l'enfrontament, la divisió, les amenaces, les bales, les navalles que fan irrespirable l'aire a la capital del regne? Com se'ls ha enverinat la relació social, oi? Hi ha famílies que no es parlen per culpa del posicionament polític de cosins, fills i tiets? Als pobles de la perifèria tenen conviccions més o menys patriòtiques que a la capital? Qui ha posat els gairebé set milions de madrilenys en aquest atzucac d'enfrontament i crispació? Tenen algun/a il·luminat o il·luminada que els promet impossibles? Qui són els feixistes, nazis, xenòfobs i supremacistes allí? Com han permès tant protagonisme involucionista que ara els amenaça acabar amb l'estat de dret i democràcia consolidada que diuen és Espanya? Que no els van veure agafats del bracet a la Plaza de Colón? Què no els han vist empaitant manifestants, estripant banderes, empastifant murals, exhibint simbologia i discurs feixista amb la màxima impunitat i protecció policial i judicial? Qui va despertar (ha!) el monstre feixista a Madrid? Tot això, perdoneu, per unes eleccions autonòmiques! Què diu, que els hi va la vida i el futur d'Espanya? Doncs que es pensen que els hi va als catalans quan volen exercir el dret a decidir el seu futur? La diferència rau en fer-ho civilitzadament, ves.

(I jo que volia parlar de Manresa 2022...).