«Propaganda ferri»

S'anomenen «propaganda» (diccionari) els «treballs que es fan per difondre alguna cosa» i també un «discurs persuasiu destinat a modificar les actituds i la conducta de l'opinió pública». L'Ajuntament de Manresa i els Ferrocarrils de la Generalitat ha presentat un vídeo de set minuts per difondre les meravelles que ens esperen els propers anys gràcies als projectes relacionats amb l'estesa ferroviària, i a persuadir de la seva bondat a la part de la ciutadania que no veu clara la primera fase, consistent a invertir entre 40 i 60 milions d'euros en soterrar la via entre Manresa Alta i el Baixador i allargar-la per sota terra fins a la plaça d'Espanya. Es pot trobar al canal de l'Ajuntament a YouTube, on ahir al matí ja acumulava mil cinc-centes visualitzacions.

És un bon treball des de la perspectiva dels seus objectius. Ben construït, comença repassant la història del ferrocarril a Manresa com a explicació de la «ferida» de les vies dins la trama urbana, i tot seguit exhibeix els grans projectes per guarir-la i cicatritzar-la, inclòs el soterrament de Manresa Alta per crear-hi un gran parc i un passeig arbrat que anirà del Pont de Ferro al Peguera. Històric, certament. I posats a ser ambiciosos, mostra un mapa amb nou estacions de tren: Sant Pau, Hospital, Fàbrica Nova, la Font, Manresa Alta, Passeig, la Parada, l'Agulla i Sant Iscle, per continuar cap a Comabella, Santpedor i Sallent per un costat, i Callús i Súria per l'altre. Finalment, Manresa tindrà metro, i tramvia comarcal de propina. Ara sí que serem capital i ciutat gran.

Tot això, però, no té data ni pressupost. Són idees llamineres que embolcallen una única proposta concreta, la de soterrar i desplaçar el Baixador. La resta és qüestió de fe. Justament la paraula propaganda deriva de la propagació de la fe, «propaganda fide», missió encomanada a la Congregació per a l'Evangelització dels Pobles instituïda pel Vaticà el 1622. Manresans, tinguem fe en el demà, en l'Ajuntament i en els Ferrocates.