Enginyeria sota terra

L'empresa ICL està ultimant la posada en funcionament plenament operativa de la rampa de Cabanasses, l'ambiciosa infrestructura subterrània que és la clau de volta del projecte Phoenix, el pla de desenvolupament de la mineria del Bages que l'ha de projectar cap al futur tant en creixement com en qualitat mediambiental. La inversió prevista al pla és indestriable de l'existència de la nova rampa, que substitueix completament l'accés al jaciment de potassa i la gestió del mineral. L'obra s'ha enllestit amb anys d'endarreriment, cosa que pot ser menys sorprenent si es té en compte que es tracta d'una via de la llargada del túnel del Cadí però cap al centre de la terra, amb una inclinació del 19% i travessant tota mena de formacions geològiques. Per aquesta via, per on han de poder circular persones i màquines pesants, poden sortir 1.500 tones de mineral cada hora. És un treball d'enginyeria de primeríssim ordre que modifica completament l'explotació al Bages i que, encara que sigui invisible per a la població en general, cal inscriure-la entre les grans infraestructures construïdes en molt temps a la comarca.