Perdre les dents als carrers de Manresa

L'altre dia avançava pel passadís de casa carregat de caixes de joguets quan em vaig entrebancar amb una rajola trencada. Mentre les peces de Lego volaven pels aires i les 17 temporades d'Anatomia de Grey em passaven per davant dels ulls vaig tenir temps d'enfadar-me amb mi mateix per no haver arreglat aquell nyap que ja feia temps que era allà esperant l'ocasió perfecta per enviar-me a terra. En una llar passa; aquella taca de farinetes de la paret que dius que pintaràs, però que quan el nen ja té 10 anys allà segueix, el forat que no acabes de tapar mai, l'esquerda del sostre amb qui parles quan estàs sol, les rajoles que fan una simfonia quan les trepitges... fins que un dia ensopegues amb la realitat i t'adones que més que un manetes hauràs de trucar als bessons Jonathan i Drew Scott perquè et facin la casa nova.

És el que li ha passat al govern de Marc Aloy i Valentí Junyent, que tot i invertir un milió d'euros anuals a la millora de calçades, voreres i parcs infantils, Manresa s'ha convertit igualment en una ciutat impracticable i en estat lamentable. Impropi de qui espera ser un reclam turístic el 2022 i injust amb els vianants, que sovint acaben a terra. La setmana passada aquest diari recollia l'enuig dels comerciants i veïns del Born, el carrer Nou i la Plana de l'Om, que confirmen les ensopegades i alguna que altra dent trencada. «He vist caure molta gent gran», explicava una dona, mentre que una altra veïna corroborava que «una vegada vaig ensopegar amb una rajola que sobresortia, vaig caure i em vaig trencar dues dents». «Que es canviï tot de nou perquè és lamentable», afegia una tercera veu. Només a la Plana, el 40% de les rajoles estan trencades. I el problema no és només del centre de la ciutat. La llista de carrers aptes per a curses d'obstacles a tots els barris és llarga. Fins i tot, diu la llegenda, que a l'accés de l'estació d'autobusos hi ha un forat que si mires avall, pots veure saludant un senyor que hi va quedar atrapat amb el seu Toyota Yaris i una senyora pentinant el gat.

«El que s'hauria de fer és invertir-hi molts més diners» reclamava un altre dels testimonis recollits. Quants? Una auditoria feta per l'Ajuntament el 2016 assenyalava que la ciutat tenia 117 carrers en mal estat i que feien falta 15 milions d'euros per arreglar-ho tot. La bola s'ha fet massa gran i a aquest ritme faran falta tres quinquennis per reparar-ho tot. Potser caldrà un Verkami (a 192 euros per barba) o acostumar-se als nyaps de la plaça Cots, on es van substituir les rajoles malmeses per ciment.