Doble maldecap espanyol

El New York Times és el diari amb que esmorzen els despatxos de poder de mig món i gairebé tots els d'Estats Units, especialment d'ençà l'arribada a la presidència del demòcrata Joe Biden. Tot i que en els darrers anys ha aconseguit un munt de subscripcions digitals, l'edició impresa continua tenint el poder de marcar l'agenda. I ahir, a la portada de l'edició impresa, apareixia a tres columnes aquesta notícia: «Els separatistes són un mal de cap per a Espanya, fins i tot des de la presó», amb un subtítol que afirmava: «Creació de màrtirs mentre s'esvaeix la secessió». Tot seguit un text breu per introduir el que es troba ben extensament a l'interior: «En un frondós bulevard de Barcelona hi ha la seu d'Òmnium Cultural, una organització coneguda a Espanya tant pels seus premis literaris com pels seus somnis d'una república independent a Catalunya. Però no és un lloc on s'hi trobi el seu president, Jordi Cuixart: des de fa tres anys i mig, viu a una cel·la de la presó. Per a les autoritats espanyoles, Cuixart és un criminal perillós, condemnat per sedició per haver dirigit una concentració en un moment en què ell i altres líders separatistes intentaven establir un estat separat a la regió nord-oriental de Catalunya. Tanmateix, per als seus partidaris i als ulls de molts països estrangers, és un pres polític assegut al cor d'Europa. «Volen que canviem els nostres ideals», va dir Cuixart parlant a través d'un gruixut vidre a la secció de visitants de la presó, una tarda recent. A dins, el reportatge dona veu a uns i altres, independentistes i unionistes, i la idea general que n'obté el lector és que els líders del Procés són a la garjola per intentar fer realitat un projecte polític contrari als interessos estatals. Seria un informe més si no portés la signatura d'autenticitat, el poder de divulgació i l'etiqueta de credibilitat del Times. Espanya té dos maldecaps: els separatistes, com diu el titular, i aquesta divulgació de la manera diguem-ne autoritària com respon al desafiament.