Més Lacasitos abans no s'acabi l'estat d'alarma

Em sento culpable. M'he menjat l'últim Lacasitos d'un pot que ens van regalar per Pasqua. Li agraden molt al petit, que ja no és el petit, i si mai se li acut anar-ne a buscar es trobarà el pot buit. Llavors li hauré de dir que va venir un angelet, que sóc jo, i que com que era tan dolç se'l va menjar. No mal pensats, li diré la veritat. Total, que l'he deixat sense marge de maniobra. Igualet, igualet que el Govern central quan ha decidit posar fi, aquest diumenge, a l'estat d'alarma. Ha deixat desemparades les comunitats autònomes que volien allargar mesures restrictives. Ara potser algú entrarà en el debat que qualsevol retallada de drets fonamentals és un atac directe a la llibertat. Llibertat, paraula que ha perdut la seva essència des que a Madrid el PP va triar el lema Llibertat o Comunisme, o apel·lava contínuament a la llibertat per anar a prendre unes cerveses. Les comunitats autònomes encara són una mica més broma, a partir d'ara. No tenen poder per, posem per cas, continuar amb tocs de queda i determinades restriccions sense l'estat d'alarma si un jutge considera que «no ha lugar». I ja sabem que de jutges n'hi ha de totes menes, com a tot arreu i en tot. Ara han anunciat que serà al Suprem qui tindrà l'última paraula si hi ha algun conflicte judicial. I jo, la veritat, del Suprem no me'n refio massa. Però les administracions tampoc no han fet del tot els deures. Si un govern autònom, per exemple, reclamés a un jutge certes mesures restrictives amb informes científics que avalessin que tenen uns determinats efectes per aturar la covid, difícilment el jutge s'hi podria negar. Però si els informes no hi són, poca cosa es pot fer. Posem per cas: quin efecte té que els bars estiguin tancats a les tardes. No ho tinc clar. Sí que veig que una de les conseqüències col·laterals és que les papereres del parc de Sant Ignasi de Manresa estiguin plenes de llaunes de cervesa perquè els vespres si deu ajuntar tot de gent a fer petar la xerrada mentre fan el glop. Llegeixo en mitjans de comunicació que el govern català anuncia que no allargarà el toc de queda el 9 de maig si el virus segueix a la baixa. Ho publicava ahir aquest mateix diari (pàgina 6 per ser més exactes). A la 5, en canvi, es podia llegir la notícia que l'UCI de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa han estat tan sobresaturats que han hagut de desviar pacients amb la covid cap a centres sanitaris del Vallès. Vaja, que no casa el que diuen uns amb el que es troben els altres i, en aquest cas, em refio més dels hospitals. La solució més fàcil serà comprar més Lacasitos.