Premiar el talent

Desenvolupar i promoure el talent és el que fa que una societat prosperi, i aconseguir que els joves se sentin empenyuts a desenvolupar les seves aptituds més enllà del món escolar o universitari és una via magnífica per aconseguir que el talent floreixi. Sovint, que sigui així depèn de l'estímul adient en el moment oportú. Els premis Lacetània, deu guardons coordinats per Òmnium Cultural i convocats per aquesta mateixa entitat i pel Galliner, Cercle Artístic de Manresa, Cine Club, Centre d'Estudis del Bages, Litel.cat, Ajuntament i Regió7, persegueixen que els treballs de creació o de recerca en diversos camps de la cultura i de la comunicació que assoleixin qualitats destacades puguin ser reconeguts públicament i estimular, així, noves recerques i noves creacions. Els premis, inicialment vinculats al Premi Bages de Cultura, es van emancipar, van créixer i van comptar amb el seu propi acte de lliurament per donar més relleu als guanyadors. Enguany, hi tornen amb una nova crida a participar-hi. El talent de la Catalunya Central hi és tot convidat.