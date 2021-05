Torna la normalitat obsoleta del tren de Puigcerdà

Renfe i Adif han anunciat la represa del servei ferroviari entre Ribes de Freser i Puigcerdà. La pròxima setmana les estacions de Puigcerdà, Urtx-Alp i la Molina tornaran a veure passar els combois que uneixen la Cerdanya amb Barcelona. Tot un desconfinament de transports pel turisme, classes populars i joves que utilitzen el tren per als seus desplaçaments. L'aturada del servei ha durat un any. A principis de l'any passat, quan va esclatar la pandèmia i les autoritats sanitàries van decretar els diversos nivells de confinament, Adif va suspendre el trajecte en tren perquè, segons van assegurar els seus responsables, el seu us tendia a zero. Des el 27 d'abril, Renfe va oferir la connexió entre Puigcerdà i Ripoll amb un servei alternatiu d'autobusos per la collada de Toses en tres freqüències per sentit al matí, migdia i vespre. Aquesta mesura va desfermar tot tipus d'alarmes a la Cerdanya tant entre els usuaris i com entre els responsables polítics de la vall perquè es preguntaven perquè s'havia de suprimir un servei de transport públic que sí es mantenia a la resta de comarques a pesar del confinament. Molts van qüestionar-se la viabilitat futura del servei i van témer per la seva continuïtat. Després van venir les obres. La reparació del túnel entre Planoles i la Molina va obrir un nou període de transport alternatiu per carretera ara ja sense tenir res a veure amb la pandèmia i els confinaments. Renfe va assegurar que no tenia cap intenció de tancar la línia fèrria de la Cerdanya i, davant d'això, va anunciar una inversió de 9,5 milions d'euros per a la reparació del túnel. Els treballs inicialment s'havien d'allargar des del 22 de juny del 2020 fins al 7 de febrer d'aquest any, però finalment es van allargar fins aquest mes de maig. En el procés d'obres el servei s'ha vist afectat per una polèmica sorgida per la negativa inicial de permetre l'accés als autocars a mascotes i bicicletes. El mes d'octubre el departament de Territori de la Generalitat, ens responsable de la prestació del servei, va rectificar i va anunciar que «ls busos ja podien portar bicis al compartiment destinat als equipatges. Aquesta pròxima setmana el servei de tren de la Cerdanya, de la línia R3, tancarà el seu pitjor any. Ho farà de mica en mica. Els primers quinze dies ho faran a 30 quilòmetres per hora, després aniran a 60 km/h i dues setmanes més tard podran anar a 100 km/h pel túnel renovat. Bones perspectives per recupera la normalitat obsoleta de les tres hores i mitja del trajecte entre Puigcerdà i el centre de Barcelona.