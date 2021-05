manresa, a trenta

L'Ajuntament de Manresa, governat per ERC i Junts, ha decidit que la nova norma del codi de circulació que entra en vigor dimarts que ve i que obliga a circular com a màxim a trenta per hora en qualsevol via urbana d'un sol carril s'estengui també a les de dos carrils. Hi ha com a excepcions aïllades la Pujada Roja i part de Bufalvent. Tota la resta s'ha de sotmetre a la velocitat màxima de trenta quilòmetres per hora, excepte les vies de plataforma única (bàsicament, illa de vianants) on el màxim continua sent de 20 per hora. Desapareix, doncs, el límit de 50 per hora que havia estat en vigor tradicionalment a la majoria de la ciutat. L'Ajuntament hauria pogut mantenir-lo en vies amples com les Bases de Manresa o el carrer Sant Cristòfol, entre d'altres. Tanmateix, ha considerat que és preferible una ordenació uniforme. Al marge de la valoració que es pugui fer de si la decisió és correcta o hauria estat preferible mantenir carrers amb una velocitat més àgil, l'Ajuntament té feina a fer-ho complir. És d'esperar que ho faci amb flexibilitat i pedagogia, evitant postures maximalistes que no durien enlloc i serien contraproduents.