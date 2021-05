Ens salvem totes o no se salvarà ningú

Aquest divendres, en roda de premsa, el Conseller Tremosa ha posat en dubte que s'hagin d'alliberar les patents de la vacuna de la covid-19, «ja que suposaria un prejudici econòmic per a les empreses farmacèutiques», i que «les empreses no poden regalar el talent i la feina a l'Estat».

On és l'humanitat, la consciència social del Sr. Tremosa?

La pandèmia de la covid-19 ha causat prop de 3 milions de morts, segons l'OMS. Els efectes de la malaltia estan fent augmentar la pobresa i les desigualtats arreu del món. Després d'una gesta científica sense precedents, suportada amb fons públics, i d'una inversió milionària de les administracions públiques per a la recerca i el desenvolupament de vacunes, per protegir la població del virus i immunitzar-la, disposem de diferents vacunes amb una alta eficàcia, que són la millor opció per superar aquesta pandèmia.

La producció i la distribució mundial de les vacunes s'està evidenciant limitada i desigual. Les principals causes d'aquesta lentitud en el ritme de vacunació de la població són les patents i les condicions pactades als contractes amb les empreses farmacèutiques. Els contractes entre la Comissió Europea i les farmacèutiques són opacs: no se sap el preu que han pagat per les vacunes (tot i que es van filtrant informacions), no clarifiquen els terminis de presentació, ni quines són les condicions de conservació que se'ls exigeix, entre altres aspectes.

Les empreses farmacèutiques tenen el monopoli de la producció, el subministrament i la distribució de les vacunes malgrat la gran inversió de diner públic que han rebut per desenvolupar-les, que s'estima en més de 25.000 milions d'euros, així com dels compromisos per a la seva compra. Aquesta gran inversió pública contrasta amb el fet que la gestió de les patents està significant, per a la indústria farmacèutica, grans beneficis que es queden al sector privat, que és qui té aquestes patents. Però els governs tenen capacitat legal per intervenir i això ha proposat el president dels Estats Units a alliberar patents per poder parar la pandèmia a tot arreu.

És inexplicable que mentre que el mateix Biden ha apostat per fer-ho, un conseller posi per davant d'una pandèmia mundial i una crisi global sense precedents els beneficis privats.

Si fins i tot el país més capitalista del món entén que cal frenar la crisi de salut globalment, per recuperar després l'economia –és a dir, que si no ens salvem totes no se salvarà ningú ni res–, què li pot passar pel cap a aquest conseller per qüestionar-ho? Ho sabrem aviat. En Comú Podem ha dut al Parlament una proposta de resolució perquè també des de Catalunya demanem i contribuïm a fer possible l'alliberament de les patents de les vacunes.

Amb tot això, una es pregunta: per quants anys més ERC i CUP seguiran mantenint en el poder ultraliberals com el Sr. Tremosa?