Vacunació Joan Armengol i Puig. solsona Feu-ho per Catalunya Klaus Peiker. berga Passos de vianants en mal estat a l'Abat Oliba m. caRME pLAGARO. MANRESA Resposta desconcertant Josep Ruaix i Vinyet. moià

Dissabte, 1 de maig. Puntualment he acudit a la cita donada la setmana passada per Salut per inocular-me la primera dosi del vaccí de Pfizer que, per edat i protocol, em toca.

Al Palau Firal de Manresa, des de l'arribada fins a la sortida, l'organització és modèlica. El personal, atentament i incansable, informa un per un els convocats a vacunar-se amb paciència i serenitat. Els acompanyants esperen fora malgrat la inclemència del temps. Cap mala actitud, cap mala paraula, res que trenqui la calma i l'equilibri.

Els meus companys de dècada guarden rigorosament el protocol seguint en tot moment les indicacions de Creu Roja i sanitaris. La vacunació és fluïda; les explicacions, entenedores, i els consells, atesos.

M'adono que soc afortunat de formar part d'un col·lectiu en què la gent és cívica i respectuosa i més afortunat encara d'aquest col·lectiu més gran que en qüestió d'un any ha estat capaç de trobar remei a la situació més trasbalsadora que ningú dels de la nostra generació hagi viscut col·lectivament.

No he sentit ningú queixar-se per haver hagut d'esperar uns mesos que se'ns han fet molt llargs, sabent que calia prioritzar les persones amb més risc, com tampoc no sento la gent més jove queixar-se per no saber encara quan els tocarà el torn de vacunar-se.

Lloo la generositat i la bonhomia d'aquesta majoria, alhora que m'entristeix que, malgrat tot, sempre hi hagi grups discordants que reclamen ser els primers de la cua per no se sap quins privilegis adquirits. Jo, content i agraït.

Visca Catalunya! 14 de febrer del 2021: partits per la independència de Catalunya guanyen el 51% dels vots i 74 dels 135 escons del Parlament de Catalunya. Meravellós! Ara el país pot començar cap a un futur millor i amb l'objectiu de la independència de Catalunya. Estem molt contents!

3 de maig del 2021, 78 dies més tard: els 3 partits independentistes no poden o no volen trobar un acord per com continuar la política a la Generalitat i quin camí prendre per aconseguir la independència. De moment no sembla segur que el Parlament elegirà un nou president. Quina llàstima!

Pregunta: és tant naïf pensar que els catalans van votar els seus partits per fer una bona política per Catalunya? Només puc esperar que un acord és possible els últims dies. Si us plau, feu-ho per Catalunya! I un altre cop: visca Catalunya!

Referent a la notícia que es farà un lloc d'esbarjo per als gossos en un solar que hi ha al passatge Dante, de Manresa, crec que s'ha de donar prioritat a la mobilitat dels ciutadans. Tenint en compte que al parc del carrer Dante ja hi van els propietaris amb els gossos i ja hi ha un pipican a prop del Baixador dels Catalans.

He dut a terme diversos suggeriments a l'Ajuntament de Manresa des de l'11 de juny del 2019, per arranjar els passos de vianants dels carrers Dante, Valentí Almirall i Abat Oliba, en les dues direccions, de pujada i baixada. És molt complicat passar per aquests passos de vianants amb crosses, cotxets de nens, carretons d'anar a comprar o cadira de rodes, a causa del mal estat de l'asfalt just on comença el pas de vianants. En aquest lloc, ja hi han caigut diverses persones.

L'Ajuntament de Manresa només va actuar en dos dels quatre trams afectats. La seva resposta, en data 18 de setembre del 2020, va ser que es faria «durant el darrer trimestre de l'any» 2020.

Qui es desplaci en cadira de rodes i hagi d'anar a l'avinguda de les Bases de Manresa des del carrer Dante, ha de donar tota la volta en direcció al Centre Hospitalari. Un cop allà, sí que pot travessar en direcció a l'avinguda de les Bases de Manresa.

En el vostre número de diumenge passat es publicava una entrevista a un destacat físic i, en l'habitual secció que completa les entrevistes dominicals, titulada «Els 4 cantons». A la pregunta: «Déu existeix?», l'entrevistat responia: «Si existeix, és dolent.»

Vaig quedar desconcertat. Després vaig pensar que l'entrevistat havia fet una extrapolació. En efecte, en nom de Déu s'han fet, en el curs de la història –incloent-hi el present–, moltes barbaritats, però aquestes barbaritats les han fetes els homes, o bé basant-se en un fals concepte de Déu o bé falsejant la voluntat de Déu, almenys segons la va expressar el màxim «profeta» (és a dir, «el qui parla en nom de»), de Déu, que per als cristians és Jesús de Natzaret. Precisament el mateix diumenge llegíem en la segona lectura de la missa aquest fragment: «El seu [de Déu] manament és que creguem en el seu fill Jesucrist i que ens estimem els uns als altres» (1 Jn 3,23).

¿Com pot ser dolent el qui ens mana que ens estimem mútuament seguint l'estil de Jesucrist, que va donar la vida per nosaltres? A més, estic convençut que el mateix físic entrevistat ha fet molt de bé, amb les seves recerques biomèdiques. I d'on li ve aquesta actitud benèfica? En darrer terme –jo ho tinc ben clar– no pot venir sinó del Summe Bé, que anomenem Déu. De qui vindria, si no –en darrer terme, repeteixo?

No puc allargar-me més, però sí que desitjo acabar aquesta breu intervenció felicitant sincerament el físic biomèdic –el nom del qual no esmento per respecte– pel seu valuós treball en el camp científic. Unicuique suum tribuere («A cadascú el que és seu»).