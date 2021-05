El primer dia sense l'estat d'alarma

Volia estar al dia, ser guai, ser dels més moderns. Feia dos mesos que ho havia deixat amb la xicota i li calia agafar impuls per tornar a entrar al mercat. Malgrat que ja fos una mica granat i que expressions com random se li escapassin totalment, sabia que podia tenir una segona oportunitat. Se la mereixia. Va pensar que una bona idea per introduir-se en la generació i grega i zeta podia ser unir-se a alguna xarxa i penjar-hi cada dia un vídeo divertit. Als sopars amb la colla, sempre era dels que acabaven explicant acudits per a gaudi de la resta. Si aquell noi amb cara d'ensopit havia aconseguit 196.000 likes a Tik Tok dient que el metge li havia demanat que retallés una mica l'alcohol i buidant una ampolla de vodka en una copa fent veure que en tallava el raig amb unes tisores, ell també podia convertir-se en una celebritat del bon rotllo. Va preparar l'escena al menjador de casa els pares, on havia tornat després de la separació. Es va acostar a la taula i va recolzar el telèfon en un munt de revistes. Abans, ja hi havia baixat l'aplicació i l'havia deixat a punt per a la seva estrena. Acte seguit, es va posar còmode al sofà i va començar a rumiar què podia explicar. Havia de ser una història original i divertida alhora. Es va anar amollant al coixí i va prémer la tecla d'enregistrar, però, com que li va venir son i se li van tancar els ulls, al cap de poc va aturar l'enregistrament, va prémer alguna altra tecla una mica despistat i es va estirar del tot al sofà per dormir una estona. Quatre hores més tard es va despertar. Eren les tres de la matinada. Va recollir el mòbil de la taula rascant-se la panxa mentre rumiava si la millor manera de promocionar-se era recórrer a una xarxa virtual o si era preferible anar a fer un tomb per la seva ciutat. Just feia tres hores que s'havia acabat l'estat d'alarma. Li va semblar escoltar xivarri a través de la finestra del menjador. Per mera inèrcia, va mirar uns quants vídeos a Tik Tok. El color de la cara li va canviar quan va veure que el seu, endormiscat al sofà, amb la camisa per fora, el tou d'una cama al descobert i el cabell esvalotat, era un dels més vistos. Superava en 10.000 likes el del noi del vodka. No només hi havia likes, també 500 comentaris, i 900 persones l'havien compartit. Es va ensacar la camisa als pantalons, es va posar els mocassins i va decidir anar a fer un volt. Sortir sol no el faria el més enrotllat del barri però, mentre esborrava l'aplicació, va concloure que l'únic que realment li venia de gust era apagar el mòbil i passejar amb les mans a les butxaques sense horaris. No va oblidar la mascareta.