La banca sempre guanya, o dit d'una altra manera, la banca mai perd. No és cap tòpic, és la realitat. En el primer trimestre d'aquest any 2021, CaixaBank ha obtingut un benefici de 514 milions d'euros. La seva fusió amb Bankia ha provocat un ERO que afecta 8.291 treballadors (750 a Catalunya) i el tancament de 1.534 oficines. El BBVA, que en el primer trimestre ha obtingut uns guanys de 1.210 milions d'euros, també ha anunciat l'acomiadament de 3.800 treballadors (1.200 a Catalunya) i el tancament de 530 oficines.

Una part del benefici econòmic obtingut pels bancs procedeix de les elevades comissions que han imposat. Abusives comissions per efectuar qualsevol tràmit.

Les queixes per la deshumanització del servei bancari, s'han estès per tota la geografia espanyola. Des de fa mesos, les plataformes de jubilats i pensionistes de l'Estat protagonitzen mobilitzacions per denunciar el vexatori tracte bancari. Moviments de Jubilats i Pensionistes de Catalunya, Euskadi, Castella, Andalusia... surten al carrer indignats per denunciar aquesta arbitrarietat. Una falta de respecte amb els clients per operar amb el seu propi diner. D'un temps ençà, el servei va de mal a pitjor. El problema de l'atenció bancària afecta a tothom però les persones grans són les més perjudicades.

Les mobilitzacions han aconseguit que molts ajuntaments d'arreu de l'Estat hagin aprovat mocions sol·licitant als bancs la millora del servei. A Catalunya, una cinquantena d'ajuntaments ja han aprovat mocions i la campanya de denúncia continua. A Manresa, des del Consell Comarcal del Bages es coordina l'acció reivindicativa amb altres localitats i actualment una quarantena de col.lectius de gent gran i d'entitats diverses s'hi han adherit. Els ciutadans/es no podem restar impassibles davant aquests abusos.

La «Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran» en la intervenció al ple municipal de Manresa, on es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics la moció presentada, vam sol.licitar que «no es quedi amb paper mullat». És a dir, que les Institucions i els partits polítics que tenen facultats per modificar la legislació bancària cal que resolguin aquest caos. Que s'oblidin dels tractes de favor que reben –i han rebut– dels bancs i que legislin amb eficàcia i honestedat. Que els «favors» no es converteixen en un obstacle per legislar amb imparcialitat.

Una dada : l'any 2019 els dos grans partits estatals, PSOE i PP acumulaven un deute –entre els dos– de 75 milions d'euros amb els bancs, fonamentalment el BBVA i Santander. Sumant-hi el deute d'altres partits, superaven en conjunt els 100 milions d'euros. Una altra dada: fa uns anys una comissió parlamentària del Congrés de Diputats va impedir fer públic el deute condonat als partits polítics.

Vist tot plegat, esperem que els avantatjosos crèdits per finançar les campanyes electorals i l'antiga condonació de deutes no siguin impediments perquè políticament es legisli per acabar amb l'actual desgavell.