Estic cansat, però també estic content

Estic cansat d'haver d'esquivar patinets i bicis a la vorera. Parlo de Manresa, que és la ciutat que trepitjo cada dia. Fa poc un d'ells gairebé m'atropella sortint de casa. Va anar d'un pèl. I cada dos per tres m'he d'apartar per deixar espai. O el patinet (i algunes vegades una bici) o jo. I davant el perill per a la meva integritat física, opto per cedir el pas. Algun dia, però, haurem de lamentar algun accident greu. Semblo un iaio, no?

Estic cansat, també, que a hores d'ara encara hi hagi gent pel carrer que va amb la mascareta sota el nas. Temo que s'està convertint en una moda. A mi també m'agradaria anar sense però és el que toca. I obvio comentar les imatges d'aglomeracions del final de l'estat d'alarma i el toc de queda. Semblava un Cap d'Any. Què coi celebraven? Llibertat, com deien alguns? No. Devia ser una altra cosa, però llibertat no. Del que estic més cansat, però, és de la covid. Com tots, no?

Estic cansat, també, dels polítics catalans. I, per què no dir-ho, especialment dels qui van rebre un encàrrec clar de la població a les eleccions del 14-F de formar un govern sobiranista. Després de tres mesos no tan sols no han acomplert les expectatives dels seus votants, sinó que la situació està més crispada que mai, fins al punt que s'organitzen manifestacions davant la seu d'Esquerra. Punt de difícil retorn que fa bona aquella frase que atribueixen a Aznar que vindria a dir que abans es dividiran els separatistes que no pas Espanya. Som en el bon camí. Només cal donar un cop d'ull a les xarxes per adonar-se de la visceralitat d'algunes opinions. Allò de «Junqueras, traïdor, podreix-te a la presó» no pensava pas que tingués tants adeptes i que fessin tant soroll. En fi, si no hi ha acord serà responsabilitat de tots dos, Esquerra i Junts, els qui presumiblement havien de formar Govern, i no pas d'un de sol.

Aquests, els polítics, no van ni a trenta per hora, que és la velocitat màxima a què es pot circular a partir d'ara a la majoria de carrers i carreteres de tot arreu. Ahir a Manresa em va fer l'efecte que o ningú no sabia la nova norma o no tenen presa la mida al pedal del gas. Sospito que l'únic vehicle que va complir amb la nova norma va ser el cotxet del nen petit quan l'intentava empènyer el germà gran, que és el gran però encara és petit, per entendre'ns.

Però també estic content, no us penseu. Un altre dia us ho explico. A la llista de l'estic cansat hi podeu afegir el que vulgueu... A la d'estic content, també.