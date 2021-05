Salut al Solsonès

La consellera de Salut, Alba Vergés, s'ha reunit amb representants del Consell Comarcal del Solsonès, òrgan titular del Centre Sanitari del Solsonès, per abordar el futur d'aquest equipament que converteix el Solsonès en un cas atípic fruit de l'evolució d'un hospital inicialment gestionat pel bisbat del qual, el 1991, es va fer càrrec el Consell, que des de llavors ha procurat mantenir-hi un nivell de serveis que va més enllà del que oferiria un CAP com els que presten el servei sanitari en capitals de comarca similars. Ara com ara, el sosteniment d'aquest model és problemàtic pel cost que té i per la dificultat de trobar professionals. I al damunt, hi ha un conflicte laboral que dificulta les coses. L'alternativa, és clar, seria cedir el centre a la Generalitat, però el Govern es resisteix a fer-se càrrec d'un servei hospitalari allà on, segons el seu criteri, hi hauria d'haver un CAP. El Govern ha d'acceptar que els solsonins no volen perdre el que tenen, i que s'han guanyat durant anys el dret a mantenir-ho. Al capdavall, la responsable de la salut dels solsonins és la Generalitat, no el Consell Comarcal, i passar a les seves mans mai no hauria de suposar sortir-hi perdent.