Hores de música a tot drap, litres d’alcohol, sales de ball a vessar i moltes hormones són algunes de les característiques d’una nit prepandèmica en una discoteca. Possiblement alguns dels nostres lectors troben a faltar poder sortir una nit de divendres, de dissabte o fins i tot de dijous com es podia fer abans de l’aparició del maleït virus. Un any i mig enrere jo mateix no em declarava fan de les discoteques, però els mesos de confinament i de trobades sempre amb el mateix cercle d’amics han fet aflorar un cert desig en mi de poder tornar-hi. La propera reobertura de l’oci nocturn i la recuperació de les discoteques, amb determinades limitacions, són una bona notícia per als amants de la festa però, sobretot, per al mateix sector. El gremi de l’oci nocturn ha estat un dels més castigats per la covid, ja que, al contrari que bars, restaurants, hotels o altres tipus de negocis, han hagut d’estar tancats del tot durant gran part de l’època covid de manera obligatòria. Ara, el Procicat ha aprovat el pla de reobertura de l’oci nocturn que ha de permetre reactivar aquest sector, tot i que encara sense una data d’inici oficial. El pla preveu control d’accés, venda d’entrades anticipades, pistes de ball perimetrades i sense poder-hi consumir als locals amb un aforament superior a les 500 persones, intensificar la neteja i la desinfecció, assegurar la distància interpersonal a la barra i renovar els fluxos de l’aire de l’establiment mitjançant sistemes de ventilació, entre altres mesures. Totes aquestes normes el sector ja les preveu des de fa temps, i és que més enllà de les limitacions que tinguin, el que volen és poder tornar a treballar. Segur que hi ha persones que no entenen la reobertura de l’oci nocturn perquè creuen que no es respectaran les mesures (possiblement en alguns casos amb raó), però la reobertura de les discoteques pot ajudar a limitar les celebracions amb clandestinitat en entorns tancats i sense ventilació o els «botellons» nocturns a l’aire lliure. Les discoteques poden ser la via legal per tal que aquesta gent que s’ha buscat la vida per poder seguir gaudint de la socialització en detriment de la salut pública pugui gaudir-ne de la mateixa manera però en un entorn controlat i segur. L’èxit de la reobertura i la relaxació de les seves limitacions pot radicar en les proves pilot que s’han realitzat en concerts multitudinaris a Catalunya i també a altres llocs d’Espanya on no s’han detectat contagis derivats de les mateixes actuacions. Tenint en compte tot això sembla que podrem tornar a sortir de festa ben aviat, tot i que la celebrarem amb limitacions.