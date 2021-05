Visca Catalunya! 14 de febrer del 2021: partits per la independència de Catalunya guanyen el 51% dels vots i 74 dels 135 escons del Parlament de Catalunya. Meravellós! Ara el país pot començar cap a un futur millor i amb l'objectiu de la independència de Catalunya. Estem molt contents!

3 de maig del 2021, 78 dies més tard: els 3 partits independentistes no poden o no volen trobar un acord per com continuar la política a la Generalitat i quin camí prendre per aconseguir la independència. De moment no sembla segur que el Parlament elegirà un nou president. Quina llàstima!

Pregunta: és tant naïf pensar que els catalans van votar els seus partits per fer una bona política per Catalunya? Només puc esperar que un acord és possible els últims dies. Si us plau, feu-ho per Catalunya! I un altre cop: visca Catalunya!