Manresa entraria al llistat de les ciutats més lletges de Catalunya? És tot un mite que la capital del Bages té poc encant i comptats edificis històrics i singulars per ensenyar als turistes, que si arriben a la ciutat és perquè s’han perdut mentre anaven a Montserrat. Objectivament, Manresa té actius importants urbanísticament, i té una vida social i cultual al mateix nivell que d’altres amb el mateix nombre d’habitants. L’obra teatral que ha presentat la Innocentada aquest any, titulada Manresa Experience, furga de forma còmica en aquest esperit manresà que valora poc els actius de Manresa i s’estranya que visitants de fora vulguin saber més de la ciutat i trobin agradable anar a munt i avall pel Passeig i veure els carrers del Centre Històric. La ciutat, a més, té una bona oferta de restaurants per sopar i un oci nocturn adequat a les dimensions de la ciutat, que a la vegada atrau joves de la resta de municipis de la Catalunya Central. Que no serveixi de precedent, però un berguedà –el que firma aquest article– està dient que Manresa té el seu encant. Fins i tot, la ciutat recentment ha estat escenari de sèries com Hache, que va estrenar Netflix, rodada a Manresa perquè és un emplaçament ideal per recrear l’ambient de Barcelona dels anys 60. No enumeraré el llistat d’edificis modernistes imprescindibles, però sí que cal sortir de l’embolcall autocrític manresà a vegades per saber reconèixer el potencial de Manresa. No es pensin que els berguedans són molt diferents als manresans. Deu ser per això que, amb to burleta, alguns bagencs em diuen manresà del nord, tot responent que no, que els manresans són els berguedans del sud. Em vaig enfadar amb el meu pare el dia que em va comentar haver trobat uns turistes al centre de Berga mentre ell feia el passeig dominical de rigor. El grup li va preguntar a on podien anar i què hi podien fer. Es veu que va respondre que no hi ha res interessant per visitar i que la majoria de restaurants estaven tancats. Bé, això no és cert. La capital berguedana té atractius importants, però l’esperit autocrític berguedà només reconeix Queralt, la Patum i alguns paisatges de muntanya com els elements dignes a mostrar als visitants. La meva ciutat i la meva comarca també tenen molt potencial i és hora que escoltem persones d’altres punts de Catalunya o fins i tot de l’estranger, i que a través de Regió7 he tingut oportunitat d’entrevistar, que un bon dia van decidir viure al Berguedà perquè els va semblar que és un dels llocs més fantàstics on han estat.