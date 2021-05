En el primer cap de setmana d’activitat pràcticament completa de la restauració, els locals manresans han començat a notar certa bonança. És l’inici del final d’un malson per a un dels sectors més castigats de l’economia. Amb l’obertura fins a les 11 de la nit (i a partir de les 6 del matí, a partir del dia 24), el sector està en condicions d’iniciar una lenta recuperació, que els més optimistes calculen que pot arribar durant l’estiu, però que alguns allarguen encara a un any vista. Ha estat un any llarg d’entrebancs horaris motivats per una causa major com ha estat la pandèmia, que ha requerit fer extraordinaris sacrificis. I també ha estat un any de reclamacions d’ajuts per a un sector bàsic en una ciutat que també es postula com a destinació turística. Poder recuperar certa normalitat en l’activitat de la restauració és, doncs, una bona notícia per al sector, però també per a una ciutadania que ha vist retallada, pels mateixos motius sanitaris, les seves possibilitats d’oci i contacte social. Encara cal mantenir molta prudència, però s’entreveu el final de la llarga nit.